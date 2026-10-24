Новости СВО 24 октября: ВС РФ наступают у Красного Лимана, в Херсонской области объявлено перемирие, США предлагают демилитаризацию Донбасса Оглавление Сумская область 24 октября: бои у села Коренёк Харьковская область 24 октября: 127-я бригада ВСУ потеряла операторов БПЛА ДНР 24 октября: ВС РФ наступают у Красного Лимана Карта СВО на 24 октября 2026 года Локальное перемирие в Херсонской области: жителей Алешек вывезут в безопасные районы Переговоры в Абу-Даби: Украину поделят без Европы Группировка «Север» продвигается в Харьковской области, наступление на севере ДНР, прекращение огня ради жителей Алешек, переговоры по Украине пройдут без европейцев — дайджест на 24 октября 2026 года. Армия России начала наступление на севере ДНР. Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Сумская область 24 октября: бои у села Коренёк

Армия России уничтожила в Сумской области свыше 120 украинских военнослужащих, а также американский БТР М113, миномёт, автомобили, БПЛА и НРТК. Часть личного состава ВСУ ликвидирована в Краснопольском районе с помощью огнемётов «Солнцепёк».

Группировка «Север» продолжает бои в районе Великой Рыбицы и Хотени. Также идёт наступление у села Коренёк. Оно находится на границе с Курской областью.

Харьковская область 24 октября: 127-я бригада ВСУ потеряла операторов БПЛА

В Харьковской области группировка «Север» продвигается на нескольких направлениях. Столкновения с противником фиксируют в районе Новой Казачьей, Приколотного и Малого Бурлука. Одновременно с этим уничтожаются пункты дислокации ВСУ. Вблизи Бугаевки потери понесли расчёты БПЛА украинской 127-й бригады, а у Садовода уничтожены вражеские офицеры.

— В районе населённого пункта Садовод Харьковской области вскрыт командный пункт ВСУ. Враг полагал, что он находится в безопасности, но ошибался. По нему отработали расчёты «Торнадо-С», — рассказали в «Севере».

Операторы БПЛА ВС РФ зафиксировали, как украинские военные расстреливают своих сослуживцев. Видео © Telegram / Минобороны России

ДНР 24 октября: ВС РФ наступают у Красного Лимана

Ситуация для ВСУ ухудшается в Краматорске и Славянске. «Дневник десантника» сообщает, что города готовят к обороне. Например, Новокраматорский машиностроительный завод превращают во второй «Азовсталь». Армии России осталось менее 10 километров до ключевых городов Донбасса.

— Под Рай-Александровкой удалось восстановить часть ранее утерянных позиций. Есть продвижение в районе Николаевки. Здесь идут тяжёлые встречные бои, — говорится в публикации «Дневника десантника».

Изменилась ситуация у Красного Лимана. На этом участке проходила украинская наступательная операция «Вивальди». Теперь уже ВС РФ начали движение на восток.

— На Краснолиманском направлении ВС РФ развивают наступление в районе Ямполя в сторону Дибровы и Озёрного. Идут бои в южной части Заречного, — «Wargonzo».

Карта СВО на 24 октября 2026 года

С 27 октября на Херсонском направлении временно прекращаются боевые действия. Фото © divgen.ru

Локальное перемирие в Херсонской области: жителей Алешек вывезут в безопасные районы

С 27 октября вводится «режим тишины» на Херсонском направлении. Об этом сообщил начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации Валерий Герасимов. Остановка боевых действия необходима для проведения гуманитарной операции в Алешках.

— Для обеспечения безопасности людей и доставки социально важных грузов будет организовано проведение инженерной разведки и обеспечение безопасного движения гуманитарной колонны в населённый пункт Алешки Херсонской области, — рассказал Герасимов.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил роль первой леди США Мелании Трамп в деле прекращения огня. Аналогичное мнение и у Дональда Трампа.

— Мелания хочет спасать детей. Именно на этом она сосредоточена. И обе стороны с ней сотрудничают. Так что она очень хорошо справляется, — сказал Трамп.

Переговоры в Абу-Даби: Украину поделят без Европы

Несмотря на попытки европейских чиновников выбить себе место за столом переговоров по Украине, на ближайшей встрече в Абу-Даби их не будет. Планируется, что представители Москвы, Киева и Вашингтона обсудят мирное урегулирование конфликта в Восточной Европе в первой половине ноября.

— Ничего исключать нельзя априори, но эти переговоры в Абу-Даби <...> будут в трёхстороннем формате, — заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.

Возможно, что на них американская сторона предложит мирный план, в котором будет прописано, что Украина отказывается от вступления в НАТО, но может присоединиться в ЕС. По данным The Economist, один из пунктов соглашения – демилитаризация Донбасса. России предлагают снятие санкций и возобновление поставок газа в Европу.

Авторы Даниил Черных