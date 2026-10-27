В Купянске-Узловом в Харьковской области российские военные вывели из подвалов 87 мирных жителей, оказавшихся в зоне боевых действий. Эвакуация продолжалась три дня, сообщил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

Людей нашли в подвале многоэтажки на юге города. Чтобы вывести их, военнослужащим пришлось организовать проход протяжённостью более 20 километров по маршруту, который был дистанционно заминирован украинскими военными. Прикрытие обеспечивали расчёты РЭБ и операторы беспилотников.

По словам дипломата, во время выхода мирных жителей украинские военные применяли миномёты и атаковали людей с помощью дронов. Есть раненые.

Ранее Life.ru писал, что ВС РФ за последнюю неделю инженерные подразделения группировки войск «Днепр» обезвредили более 300 мин на подъездных путях к Алёшкам в Херсонской области. По данным МО РФ, ВСУ дистанционно минируют дороги с помощью беспилотников, препятствуя эвакуации мирного населения и доставке в город продовольствия, медикаментов и других необходимых товаров. Кроме того, украинские войска более двух лет подвергают подъездные пути артиллерийским обстрелам и атакуют движущийся транспорт при помощи БПЛА.