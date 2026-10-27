Новости СВО 27 октября: Освобождено Общее, ВСУ теряют позиции в Красном Лимане, Украина просит переговоры раньше срока Оглавление Запорожская область: освобождено Общее Сумская область: «Север» наступает, ВСУ вводят ССО ДНР: Армия России наступает в Красном Лимане Карта СВО на 27 октября 2026 года Переговоры России и Украины в Абу-Даби: Киев просит ускорить встречу Армия России наступает на Краматорск и Дружковку, разгром ССО в Сумской области, ультиматум Киеву по переговорам в Абу-Даби — дайджест за 27 октября. Армия России перешла в наступление на севере ДНР. Обложка © РИА Новости / Станислав Красильников

Запорожская область: освобождено Общее

Бойцы 39-й отдельной мотострелковой бригады 68-го армейского корпуса группировки войск «Восток» освободили село Общее. ВС РФ взяли под контроль район обороны украинских сил размером 12 квадратных километров. Противостояли российским войскам подразделения 225-го штурмового полка ВСУ.

— Группировка «Восток» расширяет зону контроля к западу от реки Верхняя Терса и проходящей вдоль неё трассы Т0408, соединяющей Новониколаевку с Омельником и Ореховым. Ближайшие цели на этом участке фронта - Вольнянка, Новорозовка, Новотроицкое и Василевское, — пишет военный корреспондент Александр Коц.

Операторы БПЛА группировки «Восток» уничтожили опорные пункты ВСУ. Видео © Telegram / Минобороны России

Сумская область: «Север» наступает, ВСУ вводят ССО

Армия России продвигается вглубь Сумской области. Группировка войск «Север» ведёт бои в районе Хотени, Великой Рыбицы и Никольского. На границе с Курской областью наступают войску у села Коренёк. Активные действия вынуждают Киев перебрасывать в регион свежие силы.

— В Сумской области противник разворачивает большое количество подразделений ССО для проведения диверсионных действий. Для организации связи и взаимодействия в Сумской области действует 111-й полк связи ССО Украины, — заявили в «Север».

Суточные потери ВСУ в Сумской области — свыше 130 человек. Уничтожены станции РЭБ «Дамба» и «Нота», автомобили, БПЛА и НРТК.

ДНР: Армия России наступает в Красном Лимане

ВС РФ наступают на Краматорск и Дружковку. Военкор Павел Кукушкин отмечает работу военных лётчиков, уничтожающих цели на этом направлении.

— Противник отчаянно сопротивляется, подтягивает свежие силы туда для того, чтобы постараться максимально нас удерживать, но тем не менее инициатива на нашей стороне. Парни с боями продвигаются всё ближе и ближе к Дружковке и Краматорску, — рассказал Кукушкин в эфире «Первого канала».

Военные корреспонденты подтверждают информацию о наступлении ВС РФ в районе Красного Лимана. Ранее здесь инициатива была за ВСУ и Нацгвардией. Противник проводил операцию «Вивальди».

— На Краснолиманском направлении идут бои в центральной и южной частях Красного Лимана. Сообщается о продвижении в Диброве и успехах в восточной части населённого пункта, — сообщает канал WarGonzo.

Карта СВО на 27 октября 2026 года

ВС РФ отрезают пути снабжения ВСУ у Орехова. Фото © divgen.ru

Переговоры России и Украины в Абу-Даби: Киев просит ускорить встречу

Армия России не прекратит ведение боевых действий на время переговоров.

— Решение о возобновлении трёхсторонних переговоров не подразумевает каких-либо ограничений в боевых действиях, — заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Предварительно, встреча дипломатов России, Украины и США должна пройти в ноябре в Абу-Даби. Украинская сторона просит провести переговоры на неделю раньше запланированного.

— Наши им объясняют, что сейчас эта неделя ничего не стоит. Но вот уже в декабре каждая неделя будет важна. Когда у тебя нет света, воды или отопления, то все дни имеют значение, — рассказал «Украинской правде» источник в окружении Владимира Зеленского.

Вероятно, в ходе грядущих переговоров стороны не затронут вопрос территорий, хотя он является основным. Украина отказывается признавать новые границы.

— Если территориальный вопрос — то на уровне лидеров. Другие вопросы — на уровне технических групп, — заявил Владимир Зеленский.

Авторы Даниил Черных