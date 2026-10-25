Поддержка Украины, благодарность за развал СССР и странности семьи: как и с кем живет правнучка Горбачева Оглавление Почему правнучка Горбачева сравнивает себя с открытыми лесбиянками* Водка для ВСУ: где сейчас другие потомки Горбачева Яблоко от яблони: пока внучки Михаила Горбачева поддерживают Украину, его правнучка радуется распаду СССР и называет подругу женой*. Подробнее — в материале Life.ru Правнучка Горбачева живёт в Германии и не была в России. Коллаж © Life.ru. Обложка © ТАСС / Юрий Лизунов, Александр Чумичев, © Tiktok / alex.grbc, © ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Почему правнучка Горбачева сравнивает себя с открытыми лесбиянками*

В заголовки СМИ попала недавно отметившая своё 18-летие Александра, правнучка Михаила Горбачева. Она записала ролик о том, что гордится предком.

- Оцениваю вещи, которые сделал мой прадедушка: способствовал падению Берлинской стены, остановил холодную войну и помог распаду СССР. Очень классно, спасибо! — саркастично, словно назло хейтерам, заявила девушка.

Девушка родилась в Баварии. Нет никаких данных о том, что она хотя бы раз посещала Россию. Даже её фамилия точно неизвестна. Возможно, она носит фамилию отца — бывшего концертного директора певца Авраама Руссо Дмитрия Пырченкова.

Life.ru заметил ещё кое-что. Александра разместила в TikTok пост с подписью «Meine frau» — дословно с немецкого это переводится как «Моя жена». В публикации сразу две сменяющие друг друга фотографии. На первой текст «Us in this universe» (Мы в этой вселенной — пер.) и селфи Горбачевой-младшей с девушкой по имени Aileen Koo. На втором снимке текст «Us in another universe» (Мы в другой вселенной — пер.) и селфи двух известных лесбиянок* Алис Вайдель и Сары Боссард.





Алис Вайдель — депутат Бундестага и сопредседатель партии «Альтернатива для Германии». По меркам Германии она выступает с консервативных, евроскептических и антимиграционных позиций.

Сара Боссард — кинопродюсер, родившаяся в Шри-Ланке и усыновлённая в детстве швейцарской семьей. Женщины состоят в многолетних зарегистрированных отношениях* и вместе воспитывают двоих сыновей. Естественно, здравая часть немцев в шоке от контраста между официальной позицией АдГ, отстаивающей традиционную модель семьи, и личной жизнью одной из лидеров партии.

Эйлин Ку и Александра Горбачева выкладывают странные фото. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / alexundaileenprivatt

Александра Горбачева и Эйлин Ку ведут совместный закрытый профиль в Instagram. Его вид интригует. В статусе написано «premium content». Аватарка вызывающая: крайне двусмысленно смотрятся другие девушки на заднем плане.

Совместное фотография Горбачевой и Ку есть и в профиле Telegram. Судя по соцсетям, они живут в Берлине на широкую ногу: элитные клубы, фешенебельные рестораны и сумки Louis Vuitton. Кажется, именно Горбачева в восторге от Ку, а не наоборот.

- I really hope that her future husband will lover her as much as I do, — этим текстом снабжено видео, где Александра поздравляет Эйлин с днём рождения шикарным тортом. В тексте есть то ли ошибка, то ли игра слов, которые резко переставляют акценты, намекая на интимную связь — «lover» вместо «love». Из-за этого перевести можно так: «Я очень надеюсь, что будущий муж будет тебе таким же любовником как я»*.

Непонятно, чем занимаются Горбачева и Ку. Наверное, просто прожигают жизнь.

Как Александра Горбачева поздравляет подругу. Фото © Tiktok / alex.grbc

Водка для ВСУ: где сейчас другие потомки Горбачева

Life.ru уже подробно писал о жизни потомков первго и последнего президента СССР. Мать Александры, Ксения Вирганская (старшая внучка Горбачева), владеет брендом «ViniGrandi» — это и винотека в Берлине, и маркетплейс со складами в Бранденбурге. Её бизнес-партнёр и по совместительству кавалер Филиппо Гуидотти — тосканский сомелье, переехавший в Германию.

После начала СВО их бренд отчитался об организации распродажи водки с жовто-блакитной этикеткой под названием Zelensky — из подписи к публикации можно понять, что вырученные деньги планировалось передать Украине. К слову, дочь Ксении, Александра Горбачева, поставила лайк на этот пост.

Потомки Горбачева торгуют водкой в поддержку Украины. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / vinigrandi_gmbh

Младшая внучка Горбачёва Анастасия Вирганская числится управляющим директором двух структур отчима, связанных с грузоперевозками. Её муж Дмитрий Зангиев зарабатывает тем, что играет в берлинской психоделик-дум-хард-рок-группе «Abanamat». Сейчас он весь в татуировках и бандане, на фото почти всегда со спиртным, но, оказывается, он не просто расхристанный панк. В молодости засветился на одном фото с Сабриной Гиннесс — наследницей тех самых Гиннесс, одной из потенциальных невест принца Чарльза до леди Дианы. Вообще Зангиев из очень хорошей семьи — он пасынок полного тёзки Казбека Зангиева, ныне покойного топ-менеджера Северо-Осетинского филиала «Русгидро».

Группа Зангиева записала трек для международного сборника под названием «Stop war in Ukraine» — все собранные средства пошли на Украину. Также в коллаборации с коллективом был выпущен специальный проукраинский мерч в стиле хэви-метал. Организовал всё это украинский музыкальный лейбл «Path of Doom».

Дмитрий Зангиев справа с пивом. Рядом другие члены группы. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / abanamat_band

*запрещённая в России экстремистская организация

Авторы Пётр Егоров