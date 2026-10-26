ВС РФ за неделю обезвредили более 300 мин и боеприпасов на дорогах к Алёшкам

Российские военнослужащие ежедневно очищают подъездные пути к Алёшкам в Херсонской области от взрывоопасных предметов и мин-ловушек. Только за последнюю неделю инженерные подразделения группировки войск «Днепр» обезвредили более 300 таких устройств, сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, ВСУ дистанционно минируют дороги с помощью беспилотников, препятствуя эвакуации мирного населения и доставке в город продовольствия, медикаментов и других необходимых товаров. Кроме того, украинские войска более двух лет подвергают подъездные пути артиллерийским обстрелам и атакуют движущийся транспорт при помощи БПЛА.

С 19 октября, согласно данным министерства, по Алёшкам и ведущим к ним дорогам было нанесено 18 артиллерийских и более 120 беспилотных ударов.

Ранее Life.ru сообщал, что 24 октября Алёшки подверглись миномётному обстрелу, а оба выезда из города оставались заблокированы минами. По словам посла по особым поручениям МИД РФ Родиона Мирошника, новые взрывоопасные предметы обнаружили на дорогах после ночного минирования.