ВСУ подтвердили перемирие в районе Алёшек с 27 октября
Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов
Украинская сторона официально подтвердила готовность соблюдать режим прекращения огня в районе города Алёшки на Херсонском направлении. Как сообщил Генштаб ВСУ в своём телеграм-канале, перемирие вводится с 03:00 по киевскому времени (с 04:00 мск) 27 октября — и исключительно для проведения гуманитарной операции. Отметим, что в ночь с 24 на 25 октября Украина переходит на зимнее время, так что синхронизация по Москве здесь принципиальна.
«Для проведения гуманитарной операции Украина вводит режим прекращения огня в определённом районе с 03:00 27 октября по киевскому времени», — говорится в сообщении Генштаба ВСУ.
Россия прекратит огонь на Херсонском направлении с 04:00 по московскому времени 27 октября. «Режим тишины» вводится для проведения гуманитарной операции в районе города Алёшки. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что российские военные сделают всё, чтобы гуманитарная колонна дошла до Алёшек без происшествий. Для этого будет проведена инженерная разведка и обеспечено безопасное движение грузов. Главная цель — защитить мирных жителей и доставить им самое необходимое, подчеркнул генерал армии.