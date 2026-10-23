Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 23 октября, 20:15

Лантратова поблагодарила Меланию Трамп за помощь в организации миссии в Алёшках

Обложка © ТАСС / Егор Алеев, Shutterstock / FOTODOM / Evan El-Amin

Обложка © ТАСС / Егор Алеев, Shutterstock / FOTODOM / Evan El-Amin

Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова поблагодарила первую леди США Меланию Трамп за содействие в организации гуманитарной миссии в Алёшках Херсонской области. По словам омбудсмена, договорённость удалось достичь в ходе переговоров с участием российской и украинской сторон.

«При посредничестве первой леди США Мелании Трамп была достигнута договоренность об организации гуманитарной миссии в Алёшках Херсонской области», — написала Лантратова в соцсетях.

Российскую сторону на переговорах представляла сама Лантратова, украинскую — уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец. Омбудсмен отдельно отметила вклад супруги американского президента.

Лантратова: Жителям Алёшек обеспечат безопасный выход из города
Лантратова: Жителям Алёшек обеспечат безопасный выход из города

Ранее Life.ru сообщал, что Россия и Украина обсудили гуманитарную ситуацию в Алёшках на встрече омбудсменов в Белоруссии. Переговоры Лантратовой и Лубинца состоялись 23 октября в районе пограничного пункта «Новая Гута» Гомельской области.

Больше новостей о международных переговорах и политических событиях — в разделе «Политика» на Life.ru.

BannerImage
Александра Мышляева
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Яна Лантратова
  • Мелания Трамп
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar