Лантратова поблагодарила Меланию Трамп за помощь в организации миссии в Алёшках
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Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова поблагодарила первую леди США Меланию Трамп за содействие в организации гуманитарной миссии в Алёшках Херсонской области. По словам омбудсмена, договорённость удалось достичь в ходе переговоров с участием российской и украинской сторон.
«При посредничестве первой леди США Мелании Трамп была достигнута договоренность об организации гуманитарной миссии в Алёшках Херсонской области», — написала Лантратова в соцсетях.
Российскую сторону на переговорах представляла сама Лантратова, украинскую — уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец. Омбудсмен отдельно отметила вклад супруги американского президента.
Ранее Life.ru сообщал, что Россия и Украина обсудили гуманитарную ситуацию в Алёшках на встрече омбудсменов в Белоруссии. Переговоры Лантратовой и Лубинца состоялись 23 октября в районе пограничного пункта «Новая Гута» Гомельской области.
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