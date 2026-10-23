Лантратова: Жителям Алёшек обеспечат безопасный выход из города

Жители Алёшек Херсонской области, которые захотят покинуть зону боевых действий, смогут сделать это в безопасных условиях. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова.

По её словам, для организации выезда гражданского населения необходимо обеспечить режим прекращения огня и создать условия для беспрепятственного движения гуманитарного транспорта.

«Для граждан, которые изъявят желание покинуть зону боевых действий, будет обеспечен безопасный выезд», — подчеркнула Лантратова в социальных сетях.

Омбудсмен также назвала первоочередной задачей оказание помощи мирным жителям, остающимся в населённом пункте. Для этого предстоит выяснить, в чём именно нуждаются люди, и наладить поставки необходимых товаров.

В первую очередь речь идёт о продуктах питания, медикаментах, средствах личной гигиены и других предметах первой необходимости.