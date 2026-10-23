Песков заявил, что желающие покинуть Алёшки смогут беспрепятственно сделать это

Мирные жители Алешек в Херсонской области смогут беспрепятственно покинуть город в рамках гуманитарной операции. Российские военные уже согласовывают сроки временного прекращения огня для организации безопасного выхода гражданского населения. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Сейчас уже военные занимаются согласованием сроков прекращения огня в том месте, чтобы обеспечить эту гуманитарную миссию», — заявил представитель Кремля журналистам.

По словам Пескова, возможность покинуть населённый пункт предоставят всем желающим. При этом точные даты начала и завершения эвакуации пока не определены.

Представитель Кремля допустил, что гуманитарная операция продлится не менее нескольких дней. Он подчеркнул, что давать более конкретные прогнозы относительно её продолжительности пока преждевременно.

«Сейчас я не буду ничего [по срокам] прогнозировать, но это как минимум несколько дней, конечно», — пояснил Песков.