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Регион
Опубликовано 23 октября, 18:34

Песков заявил, что желающие покинуть Алёшки смогут беспрепятственно сделать это

Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru

Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru

Мирные жители Алешек в Херсонской области смогут беспрепятственно покинуть город в рамках гуманитарной операции. Российские военные уже согласовывают сроки временного прекращения огня для организации безопасного выхода гражданского населения. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Сейчас уже военные занимаются согласованием сроков прекращения огня в том месте, чтобы обеспечить эту гуманитарную миссию», — заявил представитель Кремля журналистам.

По словам Пескова, возможность покинуть населённый пункт предоставят всем желающим. При этом точные даты начала и завершения эвакуации пока не определены.

Представитель Кремля допустил, что гуманитарная операция продлится не менее нескольких дней. Он подчеркнул, что давать более конкретные прогнозы относительно её продолжительности пока преждевременно.

«Сейчас я не буду ничего [по срокам] прогнозировать, но это как минимум несколько дней, конечно», — пояснил Песков.

Песков: РФ приветствует усилия Мелании Трамп по гуманитарной операции в Алёшках
Песков: РФ приветствует усилия Мелании Трамп по гуманитарной операции в Алёшках

Напомним, Белый дом сообщил о достижении договорённости между РФ и Украиной о прекращении боевых действий в Алёшках. Соглашение вступит в силу 29 октября. Ожидается, что в населённый пункт доставят гуманитарную помощь и проведут эвакуацию.

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Матвей Константинов
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