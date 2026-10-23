Песков: Киев не прекращал попыток атаковать Россию
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Украина не прекращала попыток атаковать российские территории, а военное сотрудничество Вашингтона с Киевом продолжается. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, призвав не питать иллюзий относительно происходящего на фоне сообщений о предстоящем локальном перемирии в Алёшках Херсонской области.
«Никто не прекращал [на Украине], во-первых, попытки атаковать различные цели на территории Российской Федерации. И никакое сотрудничество по линии военных не сворачивалось. Не нужно смотреть в «розовых очках», — сказал представитель Кремля журналистам.
Поводом для комментария также стали сообщения о возобновлении работы американской военной спутниковой системы Starshield на Украине. Президент США Дональд Трамп ранее подтвердил восстановление доступа к ней, однако не стал уточнять, обращался ли лично к Илону Маску с просьбой снять ограничения.
При этом 23 октября Белый дом объявил о достигнутой при содействии Мелании Трамп договорённости между Москвой и Киевом о временном прекращении огня в Алёшках. Согласно заявлению американской администрации, локальный режим тишины должен начать действовать 29 октября, чтобы обеспечить доставку гуманитарной помощи и эвакуацию мирных жителей.
Гуманитарная ситуация в городе ранее обсуждалась Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. По словам Пескова, после разговора лидеров было решено продолжить контакты по этому вопросу с участием уполномоченного по правам человека в РФ Яны Лантратовой.
Ранее Life.ru рассказывал о выступлении посла по особым поручениям МИД России Родиона Мирошника в ООН, где он обвинил ВСУ в блокаде Алёшек. Дипломат подверг критике действия украинских военных, заявив, что они минируют подъездные дороги и препятствуют доставке помощи мирным жителям. Мирошник также обвинил Киев в распространении недостоверных сведений о причинах гуманитарного кризиса. По словам главы Херсонской области Владимира Сальдо, с начала года от атак ВСУ погибли 68 человек. Он предрёк тяжёлую ситуацию в городе ещё в течение 3-4 лет.
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