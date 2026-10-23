Песков: Киев не прекращал попыток атаковать Россию

Украина не прекращала попыток атаковать российские территории, а военное сотрудничество Вашингтона с Киевом продолжается. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, призвав не питать иллюзий относительно происходящего на фоне сообщений о предстоящем локальном перемирии в Алёшках Херсонской области.

«Никто не прекращал [на Украине], во-первых, попытки атаковать различные цели на территории Российской Федерации. И никакое сотрудничество по линии военных не сворачивалось. Не нужно смотреть в «розовых очках», — сказал представитель Кремля журналистам.

Поводом для комментария также стали сообщения о возобновлении работы американской военной спутниковой системы Starshield на Украине. Президент США Дональд Трамп ранее подтвердил восстановление доступа к ней, однако не стал уточнять, обращался ли лично к Илону Маску с просьбой снять ограничения.

При этом 23 октября Белый дом объявил о достигнутой при содействии Мелании Трамп договорённости между Москвой и Киевом о временном прекращении огня в Алёшках. Согласно заявлению американской администрации, локальный режим тишины должен начать действовать 29 октября, чтобы обеспечить доставку гуманитарной помощи и эвакуацию мирных жителей.

Гуманитарная ситуация в городе ранее обсуждалась Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. По словам Пескова, после разговора лидеров было решено продолжить контакты по этому вопросу с участием уполномоченного по правам человека в РФ Яны Лантратовой.