На тяжёлую обстановку в городе ранее обратил внимание и папа римский Лев XIV. Как сообщила Служба печати Святого престола, понтифик призвал объявить перемирие, чтобы доставить мирным жителям продовольствие и лекарства. Он также выступил за обеспечение безопасного выезда людей из города. Алёшки уже три года регулярно подвергаются ударам ВСУ практически каждый час. В городе нет стабильного электроснабжения и централизованной подачи воды, а мобильная связь работает с перебоями. Мирошник и раньше обращался к теме положения мирных жителей Алёшек. Российский дипломат неоднократно заявлял о жестоком обращении с населением со стороны украинских военных и сравнивал их действия с пытками.