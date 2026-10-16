Мирошник рассказал в ООН о блокаде женского населения Алёшек солдатами ВСУ
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Женщины в Алёшках Херсонской области остаются в условиях блокады, которую устроили украинские военные. Об этой ситуации посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник рассказал на заседании Третьего комитета Генеральной Ассамблеи ООН, где обсуждают вопросы прав человека.
«Большое число женщин сейчас оказалось в блокаде, созданной украинскими боевиками в Алёшках. И эта осада сохраняется благодаря потоку лжи, который распространяется Киевом», — заявил Мирошник.
Дипломат указал на действия украинских властей расходятся с публичными заявлениями о гуманитарных проблемах в городе. Киев говорит о тяжёлом положении местных жителей, однако ВСУ продолжают минировать дороги, ведущие в Алёшки.
На тяжёлую обстановку в городе ранее обратил внимание и папа римский Лев XIV. Как сообщила Служба печати Святого престола, понтифик призвал объявить перемирие, чтобы доставить мирным жителям продовольствие и лекарства. Он также выступил за обеспечение безопасного выезда людей из города. Алёшки уже три года регулярно подвергаются ударам ВСУ практически каждый час. В городе нет стабильного электроснабжения и централизованной подачи воды, а мобильная связь работает с перебоями. Мирошник и раньше обращался к теме положения мирных жителей Алёшек. Российский дипломат неоднократно заявлял о жестоком обращении с населением со стороны украинских военных и сравнивал их действия с пытками.
Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.