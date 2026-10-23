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Опубликовано 23 октября, 19:04

Россия с 27 октября введёт «режим тишины» на Херсонском направлении ради помощи жителям Алёшек

Герасимов объявил о прекращении огня на Херсонском направлении с 27 октября

Обложка © ТАСС / Дмитрий Ягодкин

Обложка © ТАСС / Дмитрий Ягодкин

Российские войска прекратят огонь на Херсонском направлении с 04:00 по московскому времени 27 октября. «Режим тишины» вводится для проведения гуманитарной операции в районе города Алёшки. Об этом сообщил начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов.

Соответствующее заявление опубликовало Минобороны России. По словам генерала, прекращение огня необходимо для обеспечения безопасности мирных жителей и доставки в город социально значимых грузов.

«Для обеспечения безопасности людей и доставки социально важных грузов будет организовано проведение инженерной разведки и обеспечение безопасного движения гуманитарной колонны в населённый пункт Алёшки Херсонской области», — заявил Герасимов.

Российские военные планируют обследовать маршруты следования гуманитарного транспорта и обеспечить безопасный проход колонны. Продолжительность объявленного режима тишины в сообщении Генштаба не уточняется.

Ранее Белый дом объявил о достижении договорённости между Россией и Украиной о временном прекращении огня в Алёшках с 29 октября. По заявлению американской администрации, соглашение было достигнуто при содействии первой леди США Мелании Трамп. Предполагается, что гуманитарная операция позволит доставить жителям продовольствие и медикаменты, а также организовать эвакуацию желающих покинуть город.

Песков заявил, что желающие покинуть Алёшки смогут беспрепятственно сделать это
Песков заявил, что желающие покинуть Алёшки смогут беспрепятственно сделать это

Ранее Life.ru рассказывал, что российское посольство в Польше возложило на ВСУ ответственность за гуманитарный кризис в Алёшках. В дипмиссии заявили, что украинские военные обстреливают город, препятствуют эвакуации раненых и атакуют колонны с продовольствием и медикаментами. Российские дипломаты также обвинили Киев в создании препятствий для оказания помощи мирным жителям.

Больше новостей о российских вооружённых силах, ситуации в зоне СВО и военных решениях — в разделе «Армия» на Life.ru.

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