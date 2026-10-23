Россия с 27 октября введёт «режим тишины» на Херсонском направлении ради помощи жителям Алёшек

Российские войска прекратят огонь на Херсонском направлении с 04:00 по московскому времени 27 октября. «Режим тишины» вводится для проведения гуманитарной операции в районе города Алёшки. Об этом сообщил начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов.

Соответствующее заявление опубликовало Минобороны России. По словам генерала, прекращение огня необходимо для обеспечения безопасности мирных жителей и доставки в город социально значимых грузов.

«Для обеспечения безопасности людей и доставки социально важных грузов будет организовано проведение инженерной разведки и обеспечение безопасного движения гуманитарной колонны в населённый пункт Алёшки Херсонской области», — заявил Герасимов.

Российские военные планируют обследовать маршруты следования гуманитарного транспорта и обеспечить безопасный проход колонны. Продолжительность объявленного режима тишины в сообщении Генштаба не уточняется.

Ранее Белый дом объявил о достижении договорённости между Россией и Украиной о временном прекращении огня в Алёшках с 29 октября. По заявлению американской администрации, соглашение было достигнуто при содействии первой леди США Мелании Трамп. Предполагается, что гуманитарная операция позволит доставить жителям продовольствие и медикаменты, а также организовать эвакуацию желающих покинуть город.

Ранее Life.ru рассказывал, что российское посольство в Польше возложило на ВСУ ответственность за гуманитарный кризис в Алёшках. В дипмиссии заявили, что украинские военные обстреливают город, препятствуют эвакуации раненых и атакуют колонны с продовольствием и медикаментами. Российские дипломаты также обвинили Киев в создании препятствий для оказания помощи мирным жителям.