Мирошник сообщил о миномётном обстреле Алёшек перед объявленным перемирием

Алёшки в Херсонской области продолжают подвергаться обстрелам, несмотря на достигнутые договорённости о предстоящем гуманитарном перемирии. Утром 24 октября город оказался под миномётным огнём, а на дорогах обнаружили новые мины. Об этом рассказал посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник в эфире телеканала Zvezdanews.

По словам дипломата, информация поступает от местных жителей и администрации Алёшкинского округа. Миномётный обстрел, как утверждает Мирошник, продолжался с 07:15 до 08:30. При этом оба выезда из города остаются заблокированными из-за мин, часть которых обнаружили минувшей ночью.

«Это говорит о том, что ситуация на земле, по крайней мере пока, не поменялась», — подчеркнул представитель МИД.

Сообщения об обстреле и минировании независимо не подтверждены. При этом объявленный Россией и Украиной режим прекращения огня должен вступить в силу только 27 октября, поэтому сообщения о продолжающихся боевых действиях 24 октября сами по себе не свидетельствуют о нарушении будущих договорённостей.

Накануне начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов объявил, что российские войска прекратят огонь на херсонском направлении с 04:00 мск 27 октября. Украинский Генштаб также подтвердил готовность соблюдать временное прекращение огня для проведения гуманитарной операции.