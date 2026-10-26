Сводка СВО 26 октября: ВС РФ взяли Весёлое Поле и штурмуют Орехов, громят 475-й полк ВСУ, в Кремле раскрыли детали встречи в Абу-Даби Оглавление ДНР 26 октября: Армия России выбила ВСУ из Весёлого Поля Харьковская область 26 октября: 475-й полк ВСУ горит в Великом Бурулуке Запорожская область 26 октября: Наступление в Орехове Сумская область 26 октября: «Север» штурмует Великую Рыбицу и Никольское Карта СВО на 26 октября 2026 года Переговоры России, США и Украины в Абу-Даби: названа дата Маск обвинил Зеленского в использовании Starlink для ударов дронами Армия России пробила оборону противника в Харьковской области, приблизилась к окраинам Орехова и Дружковки, Зеленский признался, для чего ВСУ используют Starlink — дайджест за 26 октября. Армия России окружает Дружковку и Орехов. Обложка © ТАСС / Александр Река

ДНР 26 октября: Армия России выбила ВСУ из Весёлого Поля

На Константиновском направлении солдаты Армии России зачищают Алексеево-Дружковке. Одновременно штурмовики продвинулись в районе Кондратово, выйдя к юго-восточной окраине Дружковки.

— На Добропольском направлении фиксируется тактический успех подразделений ВС РФ: бойцы продвинулись у Сергеевки и закрепились в населённом пункте Весёлое Поле, — рассказал военкор Евгений Лисицын.

Харьковская область 26 октября: 475-й полк ВСУ горит в Великом Бурулуке

На Липцовском участке южнее Новой Казачьей идут тяжёлые бои: штурмовые группы ВС РФ продвигаются в направлении Цуповке. Одновременно российские подразделения ведут наступательные действия в районах Токаревки и Бугаевки, где продвижение вглубь позиций противника составило до нескольких сотен метров.

— На Волчанском и Великобурлукском направлениях ожесточённое противостояние фиксируется на линии Приколотное — Малый Бурлук — Гогино, — передаёт «Дневник десантника».

В зоне «Волчанского котла» окружённая группировка противника полностью ликвидирована. Зачистка окружения позволила высвободить резервы и нарастить давление на соседних участках фронта, включая район Приколотного. В Великом Бурлуке «Север» уничтожили пункт временной дислокации 475-го штурмового полка ВСУ. Его смогли выявить разведчики.

— После чего по цели нанесён удар высокоточными ракетами из РСЗО «Торнадо-С», — сообщили в группировке «Север».

Операторы БПЛА ВС РФ уничтожают технику ВСУ. Видео © Telegram / mod_russia

Запорожская область 26 октября: Наступление в Орехове

На восточном участке фронта бойцы ВС РФ формируют ещё одну линию для охвата Орехова.

— Штурмовики пытаются прорвать позиции второго эшелона рубежа обороны ВСУ западнее реки Верхняя Терса, в районе Общее-Васильковое, — рассказал экс-депутат Верховной рады Украины Олег Царёв.

Продолжаются бои и на улицах Орехова. ВС РФ наступают на южных окраинах города.

— Ситуация решается в боях на подступах к Орехову, занятие которых откроет Армии России возможность наладить относительно стабильное снабжение штурмовиков и эффективнее накапливать личный состав в городской застройке, — отмечает «Рыбарь».

Сумская область 26 октября: «Север» штурмует Великую Рыбицу и Никольское

В Сумской области сохраняется высокая интенсивность боевых действий. Штурмовики группировки «Север» Армии России наступают практически по всей линии соприкосновения при поддержке артиллерии, авиации и дронов.

— В Шосткинском районе российские штурмовики продвинулись сразу на двух участках в направлении Коренька. В Сумском районе идут бои у Хотени, Великой Рыбицы и Никольского, — сообщают авторы «Северного ветра».

В Шостке авиаударом на заводе «Импульс» уничтожен цех по производству боеприпасов и взрывчатки. Кроме того, авиация, артиллерия и расчёты БПЛА поразили скопления пехоты и техники ВСУ в районах семи населённых пунктов — Сум, Шостки, Дорошовки, Груновки, Коренька, Вознесеновки и Свессы.

Карта СВО на 26 октября 2026 года

Карты СВО. ВС РФ расширили зону контроля севернее Орехова. Фото © divgen.ru

Переговоры России, США и Украины в Абу-Даби: названа дата

По словам помощника президента России Юрия Ушакова, ожидаемый раунд переговоров будет носить «пристрелочный» характер.

— Теперь очередной дедлайн — это 4 ноября, наш большой праздник. После этого мы будем готовы возобновить переговоры, — подчеркнул Ушаков в комментарии телеканалу «Вести».

Кроме того, он акцентировал внимание на важности подключения к диалогу стран Европы. Взаимодействие со странами Европы необходимо, поскольку именно они на этом этапе подталкивают Киев к продолжению конфликта.

Маск обвинил Зеленского в использовании Starlink для ударов дронами

Американский бизнесмен Илон Маск заявил, что Зеленский признал факт применения Starlink для военных ударов, что прямо нарушает правила использования системы.

— Мы также используем Starlink для нанесения ударов средней дальности, — написал Зеленский в соцсетях, что и стало поводом для реакции Маска.

По словам предпринимателя, задействование системы в военных целях противоречит её статусу гражданского сервиса. Подобное использование превращает спутниковую группировку в законную военную цель для ответного удара.

Ранее бизнесмен уже указывал на недопустимость применения терминалов для наступательных действий, напомнив, что без Starlink Украина быстро проиграет. После того как выявленная лазейка была закрыта, Киев выступил с обвинениями в адрес Вашингтона и лично Маска по поводу ограничения работы спутниковой сети на территории Украины.

Авторы Артём Артёмов