Стоять могут не только лишь все: неделя погромов Европы, шизофрении Трампа и новых побед России Публицист и аналитик Александр Роджерс – о бегстве Макрона и фон дер Ляйен от беспорядков, очередных противоречиях Трампа, жалобах Зеленского и действенных методах России Европу охватили погромы, денег нет, Макрон сбежал, Трамп мечется, Зеленский ноет. Коллаж © Life.ru. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis, Juergen Nowak, Joey Sussman, © ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Неделя выдалась напряжённая. Не для всех, конечно, но многие чувствовали себя, мягко говоря, не слишком хорошо. Начнём, пожалуй, с пока ещё президента Франции, который сбежал от своих бунтующих сограждан в Саудовскую Аравию, где они вдвоём с местным правителем Мухаммадом бин Салманом плакались друг другу на свою тяжкую долю (того вот хуситы не любят, причём активно). Макрон ещё пробулькал оттуда что-то неразборчивое, похожее на «Стою с Украиной», но из-за его заложенного носа мы не можем быть в этом уверенными.

Стоять с Украиной на этой неделе могли не только лишь все. Мало кто мог это сделать. Мерц рыдал на камеру, что не может найти для своих хозяев и спонсоров из «Блэкрок» (зачёркнуто, но плохо) для Украины семьдесят миллиардов евро. И что победа России недопустима, и он сделает всё, чтобы этого не случилось. До этого то же самое такими же словами говорил его дедушка в 1944 году, но на Рейхстаге есть надписи на русском языке, пусть пойдёт почитает.

Фюрерин всех русофобов Урсуле фон дер Гитлер также пришлось несладко. Сначала ей пришлось бежать из собственного парламента, потому что депутаты обвиняли её в том, что она отдаёт все деньги Евросоюза Зеленскому в то время, пока половина Европы в бунтах и погромах (то ли ещё будет, это только начало). А затем она выступала перед практически пустым залом, потому что раз она не хочет слушать европейских депутатов, то и депутаты не хотят слушать её.

Я, кстати, бунтующих европейцев вполне понимаю. Им сейчас почти каждый день показывают обдолбаного Зеленского, непрерывно дающего интервью под кайфом. Они понимают, что их деньги, которые можно было бы потратить на субсидии для сельского хозяйства или социальные программы, уходят на кокаинум для наркофюрера – и это раздражает.

Но как Зеленскому не быть обдолбаным, сами посудите – экономика разрушена, фронт сыпется, пэтриотов не дают, денег тоже, на половине подконтрольных территорий нет электричества, поезда не ходят и корабли не плывут. Крокодил не ловится, не растёт кокос (тот, который у Зеленского, конечно, растёт). «Второму Черчиллю» непрерывно страшно, как только отпускает «приход», сразу идут мысли о поражении, бегстве или гибели. Тут только, словами Высоцкого, «уколоться и забыться» (осуждаем).

Трамп традиционно грозился иранцам различными карами, израильтяне устраивали провокации (Нетаньяху очень хочет сорвать выборы), хуситы наступали на Аден и бомбили саудовские НПЗ, на этом фоне цены на нефть и дизель продолжали расти.

Путин в своём заявлении несколько дней назад говорил о политической шизофрении европейцев, но я думаю, что этот термин применим и к Трампу – который одной рукой пытается снизить цены на дизель, а другой своими же действиями провоцирует их рост (вот что с людьми делает компромат с острова Эпштейна).

Но на самом деле основные события впереди и будут привязаны к началу ноября – решится ли Трамп на новый раунд «маленькой победоносной войны» под выборы, сорвёт ли Нетаньяху выборы в Израиле, вернётся Макрон в бунтующую Францию или так и будет записывать обращения из гастрольного тура «Хоть куда, лишь бы не домой»?

В целом же осада (а мы наблюдаем именно глобальную осаду Запада) – дело не быстрое, не даёт мгновенных «вау-эффектов» и требует терпения (умение ждать – это достоинство). Зато действует надёжно и практически неотвратимо. Впрочем, как и другие виды войны на истощение.

Наша армия наступает, тылы противника выносятся, нефтегазовые доходы бюджета бьют рекорды. Как говорил один наркоман, «Литаки литять, будуть всех бомбить».

Так и победим.

Авторы Александр Роджерс