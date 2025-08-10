Встреча Путина и Трампа
10 августа, 19:15

ВСУ начали использовать мёртвых животных для минирования дорог под Запорожьем

РИАН: Украинские военные прячут взрывчатку в тушках животных под Запорожьем

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / PumpedVisuals

Украинские военные минируют дороги в Запорожской области, сбрасывая с БПЛА начинённые взрывчаткой тушки животных. Об этом во время общения с РИА «Новости» сообщил замполит роты группировки войск «Днепр» с позывным Фара.

«Дошло до того, что они тушки животных освежёвывают, засовывают туда мину и скидывают на дорогу, как будто кто-то его сбил. Зайца, например, куропатку или фазана», — заявил военнослужащий. Также, по его словам, боевики ВСУ сбрасывают на дороги в Запорожской области заминированные бытовые предметы. Как уточняет замполит, это могут быть пакеты с мусором, банки из-под газировки и многое другое.

Методы Вооружённых сил Украины, как считает Фара, обусловлены настроениями среди украинских военных. Как командование, так и бойцы понимают, что проигрывают, поэтому «пакостят, чем могут». Замполит добавил, что военнослужащие ВС России изучили стиль ведения боевых действий противника и не попадаются на подобные хитрости. При обнаружении подозрительного предмета на дороге российские бойцы всегда объезжают его или останавливаются.

В МИД России обвинили ВСУ в жестоких издевательствах над жителями Часова Яра

Использование украинской стороной мёртвых животных фиксируется не только на Запорожском направлении. Так, ранее командир отделения инженерно-саперной роты Ленинградского гвардейского полка группировки войск «Север» с позывным Купол сообщал об аналогичных действиях ВСУ под Харьковом. Там украинские бойцы также прятали взрывчатку в тушках зайцев и кошек.

Виталий Приходько
