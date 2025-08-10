Украинские военные минируют дороги в Запорожской области, сбрасывая с БПЛА начинённые взрывчаткой тушки животных. Об этом во время общения с РИА «Новости» сообщил замполит роты группировки войск «Днепр» с позывным Фара.

«Дошло до того, что они тушки животных освежёвывают, засовывают туда мину и скидывают на дорогу, как будто кто-то его сбил. Зайца, например, куропатку или фазана», — заявил военнослужащий. Также, по его словам, боевики ВСУ сбрасывают на дороги в Запорожской области заминированные бытовые предметы. Как уточняет замполит, это могут быть пакеты с мусором, банки из-под газировки и многое другое.

Методы Вооружённых сил Украины, как считает Фара, обусловлены настроениями среди украинских военных. Как командование, так и бойцы понимают, что проигрывают, поэтому «пакостят, чем могут». Замполит добавил, что военнослужащие ВС России изучили стиль ведения боевых действий противника и не попадаются на подобные хитрости. При обнаружении подозрительного предмета на дороге российские бойцы всегда объезжают его или останавливаются.