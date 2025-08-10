ВСУ начали использовать мёртвых животных для минирования дорог под Запорожьем
Украинские военные минируют дороги в Запорожской области, сбрасывая с БПЛА начинённые взрывчаткой тушки животных. Об этом во время общения с РИА «Новости» сообщил замполит роты группировки войск «Днепр» с позывным Фара.
«Дошло до того, что они тушки животных освежёвывают, засовывают туда мину и скидывают на дорогу, как будто кто-то его сбил. Зайца, например, куропатку или фазана», — заявил военнослужащий. Также, по его словам, боевики ВСУ сбрасывают на дороги в Запорожской области заминированные бытовые предметы. Как уточняет замполит, это могут быть пакеты с мусором, банки из-под газировки и многое другое.
Методы Вооружённых сил Украины, как считает Фара, обусловлены настроениями среди украинских военных. Как командование, так и бойцы понимают, что проигрывают, поэтому «пакостят, чем могут». Замполит добавил, что военнослужащие ВС России изучили стиль ведения боевых действий противника и не попадаются на подобные хитрости. При обнаружении подозрительного предмета на дороге российские бойцы всегда объезжают его или останавливаются.
Использование украинской стороной мёртвых животных фиксируется не только на Запорожском направлении. Так, ранее командир отделения инженерно-саперной роты Ленинградского гвардейского полка группировки войск «Север» с позывным Купол сообщал об аналогичных действиях ВСУ под Харьковом. Там украинские бойцы также прятали взрывчатку в тушках зайцев и кошек.