У России есть в наличии данные, свидетельствующие об издевательствах и убийствах мирных жителей Часова Яра со стороны военнослужащих ВСУ. Об этом РИА «Новости» заявил посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

«Часов Яр — это ещё одна точка напряжения, откуда одно за одним приходят сообщения с подтверждёнными фактами и показаниями пострадавших мирных жителей... об издевательствах украинских боевиков над гражданским населением», — сказал он.