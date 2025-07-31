В МИД России обвинили ВСУ в жестоких издевательствах над жителями Часова Яра
Мирошник: Россия располагает фактами издевательств ВСУ над жителями Часова Яра
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У России есть в наличии данные, свидетельствующие об издевательствах и убийствах мирных жителей Часова Яра со стороны военнослужащих ВСУ. Об этом РИА «Новости» заявил посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
«Часов Яр — это ещё одна точка напряжения, откуда одно за одним приходят сообщения с подтверждёнными фактами и показаниями пострадавших мирных жителей... об издевательствах украинских боевиков над гражданским населением», — сказал он.
Посол также заявил, что в течение года фиксируются и собираются свидетельства о расстрелах украинскими военными мирных жителей, пытавшихся покинуть город, об использовании гражданского населения в качестве живого щита, а также о попытках уничтожения остающихся людей посредством поджогов, забрасывания гранатами и минирования гражданских зданий.
Ранее сообщалось, что 31 июля 2025 года, после продолжительных боёв и массированной артиллерийской подготовки, было объявлено об установлении полного контроля над Часовым Яром российскими подразделениями. Впоследствии опубликовали первое видео из города, где была разгромлена крупнейшая группировка ВСУ за всё время проведения специальной военной операции.