Новосформированная 50-я отдельная механизированная бригада Вооружённых сил Украины (ВСУ) понесла тяжёлые потери в районе Великого Бурлука в Харьковской области. Об этом РИА «Новости» сообщил источник в российских силовых структурах.

По словам собеседника агентства, подразделение перебросили на этот участок для попытки деблокировать украинские силы, оказавшиеся в окружении на северо-востоке региона. Однако, как утверждает источник, бригада не успела вступить в бой.

Ситуация в районе Великого Бурлука обострилась осенью. 16 октября начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину о завершении операции по уничтожению окружённой группировки ВСУ на северо-востоке Харьковской области.

С 1 сентября в ходе операции были освобождены 28 населённых пунктов и занята территория площадью 461 квадратный километр. Российское командование также сообщило о ликвидации 1810 украинских военнослужащих.

Тем временем экипажи радиоэлектронной борьбы (РЭБ) 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады Вооружённых сил Украины перебросили в Сумскую область для противодействия беспилотникам. Ранее различные подразделения этой бригады уже участвовали в боях в Сумской и Харьковской областях. В августе 2024 года соединение также действовало на Курском направлении. Бригада известна своим жестоким отношением как к российским военнослужащим, так и к мирному населению.