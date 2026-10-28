Бригада ВСУ, участвовавшая во вторжении в Курскую область, переброшена под Сумы
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Экипажи радиоэлектронной борьбы (РЭБ) 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады Вооружённых сил Украины (ВСУ) перебросили в Сумскую область для противодействия беспилотникам. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.
«В Сумскую область возвращают подразделения 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ. Для наращивания усилий по противодействию БПЛА от 80-й бригады в Сумскую область переброшены экипажи РЭБ», — рассказал собеседник агентства.
По его словам, ранее различные подразделения этой бригады уже участвовали в боях в Сумской и Харьковской областях. В августе 2024 года соединение также действовало на Курском направлении. Бригада известна своим жестоким отношением как к российским военнослужащим, так и к мирному населению.
80-я отдельная десантно-штурмовая бригада считается одним из элитных подразделений украинской армии. Российские силовые структуры регулярно сообщают о её действиях на различных участках фронта.
Тем временем Сумское направление остаётся одним из наиболее сложных участков фронта из-за густых лесов и постоянных контратак Вооружённых сил Украины. Российские подразделения продолжают наступательные действия, несмотря на напряжённую обстановку. Украинские подразделения регулярно пытаются вернуть утраченные позиции. Особенно активно противник действует на протяжении последней недели. Для проникновения через российские рубежи ВСУ используют небольшие группы.