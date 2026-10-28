Экипажи радиоэлектронной борьбы (РЭБ) 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады Вооружённых сил Украины (ВСУ) перебросили в Сумскую область для противодействия беспилотникам. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

«В Сумскую область возвращают подразделения 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ. Для наращивания усилий по противодействию БПЛА от 80-й бригады в Сумскую область переброшены экипажи РЭБ», — рассказал собеседник агентства.

По его словам, ранее различные подразделения этой бригады уже участвовали в боях в Сумской и Харьковской областях. В августе 2024 года соединение также действовало на Курском направлении. Бригада известна своим жестоким отношением как к российским военнослужащим, так и к мирному населению.

80-я отдельная десантно-штурмовая бригада считается одним из элитных подразделений украинской армии. Российские силовые структуры регулярно сообщают о её действиях на различных участках фронта.