Сумское направление остаётся одним из наиболее сложных участков фронта из-за густых лесов и постоянных контратак Вооружённых сил Украины (ВСУ). Российские подразделения продолжают наступательные действия, несмотря на напряжённую обстановку. Об этом ТАСС рассказал начальник разведки спецназа «Ахмат» Минобороны РФ с позывным Аид.

По словам военнослужащего, украинские подразделения регулярно пытаются вернуть утраченные позиции. Особенно активно противник действует на протяжении последней недели. Для проникновения через российские рубежи ВСУ используют небольшие группы.

«Противник также пытается контратаковать каждый день, особенно последнюю неделю. Мы отбиваем накаты, (ВСУ. — Прим. Life.ru) пытаются тактикой малых групп просачиваться. Сам по себе Сумский участок фронта — довольно тяжёлый участок, потому что большое количество лесов, очень густых лесов», — рассказал Аид.

Начальник разведки пояснил, что особенности местности существенно осложняют боевые действия. Большие лесные массивы создают дополнительные трудности для наступающих подразделений. При этом украинские военные продолжают предпринимать попытки контратак и используют растительность для скрытного перемещения небольших групп.

Ранее российские войска начали преодолевать основные оборонительные рубежи ВСУ в районе Вольнянки Запорожской области. Украинское командование сосредоточило у Вольнянки значительные силы, поэтому бои сохраняют высокую интенсивность.