«Переламывают хребет»: Марочко сообщил о тяжёлых боях после освобождения Общего

Российские войска, по оценке военного эксперта Андрея Марочко, начали преодолевать основные оборонительные рубежи ВСУ в районе Вольнянки Запорожской области. Об этом может свидетельствовать освобождение населённого пункта Общее, рассказал он ТАСС.

По словам Марочко, украинское командование сосредоточило у Вольнянки основные силы, поэтому бои на этом участке остаются особенно напряжёнными. Общее расположено юго-восточнее населённого пункта, где продолжается противостояние.

«Наши военнослужащие здесь переламывают хребет противнику, проламывают его оборонительные рубежи», — считает эксперт.

По его оценке, продвижение российских подразделений свидетельствует об ослаблении украинской обороны на этом направлении.

О переходе села Общее под контроль российских войск Минобороны РФ сообщило 26 октября. По данным ведомства, населённый пункт заняли бойцы группировки «Восток». В ходе наступления они, как утверждает российская сторона, продвинулись более чем на пять километров, форсировали реку Солёную и установили контроль над районом обороны площадью свыше 12 квадратных километров.

Ранее Life.ru рассказывал о последовательном продвижении российских подразделений на Запорожском направлении. Так, 20 октября Минобороны сообщило об освобождении Тимошевки, а на следующий день — о переходе под контроль ВС РФ Червоного Яра. Оба населённых пункта, согласно российскому военному ведомству, заняли подразделения группировки «Восток».

Уже 22 октября стало известно об освобождении Мировки. А в опубликованном 23 октября обзоре ситуации на фронте военный корреспондент Александр Коц обращал внимание на продвижение российских подразделений западнее реки Верхняя Терса. По его оценке, контроль над этим участком и проходящей рядом дорогой Т0408 имеет значение для дальнейших действий в направлении Орехова, одного из ключевых укреплённых районов ВСУ.