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Опубликовано 26 октября, 12:18

Российские войска освободили село Общее в Запорожской области

Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Российские войска установили контроль над населённым пунктом Общее в Запорожской области. Село заняли военнослужащие группировки «Восток», которые продолжают продвижение в глубину украинской обороны. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

Подразделения группировки войск «Восток» освободили населенный пункт Общее Запорожской области. Видео © Telegram / Минобороны России

«Подразделения группировки войск «Восток» продвинулись в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Общее Запорожской области», — говорится в сообщении военного ведомства.

Общее стало очередным населённым пунктом, об освобождении которого российское командование сообщило в ходе наступательных действий на Запорожском направлении.

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Ранее Life.ru сообщал об освобождении Мировки в Запорожской области. По данным Минобороны РФ, населённый пункт перешёл под контроль группировки «Восток» 22 октября. До этого российские военнослужащие заняли Тимошевку и Омельник, продолжив продвижение на Запорожском направлении.

Больше новостей о боевых действиях, российских военнослужащих и ситуации в зоне СВО — в разделе «Армия» на Life.ru.

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Дарья Денисова
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