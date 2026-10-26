Разрекламированные украинские беспилотники не смогли обеспечить успех контрнаступательной операции «Вивальди» на северо-востоке ДНР. Несмотря на заявленное Киевом высокотехнологичное оснащение подразделений, ВСУ не удалось добиться перелома на этом участке фронта. Об этом ТАСС рассказал первый командир Центра подготовки инструкторского состава подразделений беспилотных систем в ДНР Дмитрий Баров.

По его словам, украинские силы беспилотных систем активно продвигают на международных площадках как образец современного высокоточного вооружения. Однако, считает Баров, возможности этой техники оказались недостаточными для выполнения задач, поставленных перед наступающими подразделениями.

«Они не смогли изменить обстановку на поле боя и не смогли сыграть главную скрипку в захлебнувшейся контрнаступательной операции «Вивальди», — подчеркнул эксперт.

Баров также заявил о колоссальных потерях украинской армии в личном составе и военной технике. Конкретных цифр он не привёл, однако связал неудачу операции с неспособностью ВСУ реализовать предполагаемое технологическое преимущество.

Операция «Вивальди» разворачивалась на Краснолиманском направлении. Украинские подразделения пытались продвинуться на отдельных участках, используя беспилотники, средства радиоэлектронной борьбы и мобильные штурмовые группы.

Баров обратил внимание, что широкая международная реклама беспилотных систем сама по себе не гарантирует успеха на поле боя. По его оценке, именно это продемонстрировали события на северо-востоке ДНР.

Ранее Life.ru рассказывал о завершении четвёртого этапа операции «Вивальди» на Лиманском направлении. 14 октября украинское командование объявило об окончании очередной фазы наступления. В Киеве утверждали, что ВСУ удалось занять новые территории, однако результаты кампании вызвали споры. Ещё в сентябре бывшая пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель оценила потери украинских подразделений в ходе операции более чем в 100 тысяч убитыми и ранеными. Официальных данных, подтверждающих эту оценку, украинское командование не публиковало.