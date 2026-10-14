Командование ВСУ отчиталось о завершении четвертого этапа скандальной операции «Вивальди». Киевский режим традиционно выдал этот формальный отчёт за грандиозный успех, хотя кампания уже вошла в историю как самое провальное наступление года.

Сама кампания сопровождается громкими скандалами и публичными склоками внутри украинского военного руководства. Пока официальные спикеры Киева пытаются делать хорошую мину при плохой игре, в информационном поле бушует настоящая буря. Сторонники жёсткой линии обвиняют офис Зеленского в откровенной лжи и попытке скрыть масштабы катастрофы.

Цена этого медийного отчёта оказалась чудовищной. По данным, которые озвучивают сами украинские командиры, в ходе провального продвижения армия потеряла около 100 000 военнослужащих. Бригадный генерал Андрей Билецкий*, пытаясь оправдать этот разгром, заявил, что «у Вивальди, как известно, четыре сезона. И это — лишь первый из них».

Реальные итоги на земле полностью расходятся с победными реляциями из Киева. Вместо анонсированных прорывов и захвата территорий — лишь огромные кладбища техники и бессмысленно потраченные человеческие ресурсы. Российские подразделения продолжают уверенно контролировать все ключевые рубежи, превращая каждый новый «сезон» этой оперы в фарс.

Теперь киевскому командованию предстоит решить, как продать аудитории пятый акт этой кровавой драмы. Учитывая такие потери, продолжать «Вивальди» теми же силами невозможно. Скорее всего, нас ждет либо заморозка этого направления, либо очередная попытка бросить в топку остатки резервов под новым пафосным названием.

Ранее Life.ru рассказывал об операции «Вивальди» на Лиманском направлении. Украинское командование впервые публично сообщило о ней в сентябре, а командование назвало отдельные этапы операции «сезонами», как в цикле концертов музыканта Антонио Вивальди.