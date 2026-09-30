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Опубликовано 30 сентября, 09:31

Но скрипач играть уже не мог: Комбриг ВСУ и его комбат уволены после скандала с «Вивальди»

Командир ВСУ Рыжов и его комбат уволены после скандала из-за операции «Вивальди»

Командир 43-й ОМБр ВСУ Сергей Рыжов. Обложка © Центр рекрутинга ВСУ

Командир 43-й ОМБр ВСУ Сергей Рыжов. Обложка © Центр рекрутинга ВСУ

Командир 43-й отдельной механизированной бригады ВСУ полковник Сергей Рыжов и подчинённый ему комбат Роман Ковалёв покинули свои посты после скандала. Об отставке сообщила пресс-служба воинского соединения и украинский канал «Оперативный ВСУ».

Официальные причины кадрового решения не раскрываются. Но источники связывают произошедшее с недавней публикацией Романа Ковалёва, командира одного из батальонов 43-й ОМБр.

Тот публично раскритиковал информационную кампанию вокруг операции «Вивальди». В частности, он усомнился в том, насколько масштаб заявленных успехов соответствует ресурсам, затраченным на этом направлении, и выступил против создания чрезмерно оптимистичной картины происходящего. Офицер писал, что Банковая накачивает народ «победным дофамином».

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Ранее Life.ru рассказывал об операции «Вивальди» на Лиманском направлении. Украинское командование впервые публично сообщило о ней в сентябре, а командование назвало отдельные этапы операции «сезонами», как в цикле концертов музыканта Антонио Вивальди. 28 сентября завершился последний из них.

Больше новостей о ходе боевых действий — в разделе «Армия» на Life.ru.

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