Вооружённые силы Украины потеряли более 100 тысяч военнослужащих убитыми и ранеными во время контрнаступательной операции «Вивальди» на Лиманском направлении. Такую оценку привела бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель в соцсети X.

«Более 100 000 украинских солдат убитыми или ранеными», — написала Мендель.

Официально Киев о потерях не сообщал.

Что известно об операции «Вивальди»

О контрнаступательной операции на Лиманском направлении украинское командование впервые публично объявило 15 сентября, хотя, по его версии, она началась ещё в мае. Командир 3-го армейского корпуса ВСУ Андрей Билецкий* назвал её «Вивальди», разделив на этапы — «сезоны». 28 сентября Билецкий объявил о завершении третьего этапа.

Ранее Life.ru сообщал, что Мендель критиковала курс Киева на продолжение боевых действий и заявляла об огромных потерях Украины. По её мнению, продолжение конфликта вместо дипломатического урегулирования увеличивает число погибших и раненых.

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