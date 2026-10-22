Подразделения ВС РФ освободили населённый пункт Мировка в Запорожской области. Об этом уведомили в Минобороны России.

В выполнении боевой задачи отличились бойцы группировки «Восток», уточнили в военном ведомстве.

Ранее российские войска освободили населённый пункт Тимошевка в Запорожской области. Село перешло под контроль подразделений группировки «Восток», продолживших продвижение в глубину обороны ВСУ. До этого военнослужащие той же группировки заняли Омельник и Никольское.