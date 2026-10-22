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Опубликовано 22 октября, 12:16

Армия России освободила Мировку в Запорожской области

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Подразделения ВС РФ освободили населённый пункт Мировка в Запорожской области. Об этом уведомили в Минобороны России.

В выполнении боевой задачи отличились бойцы группировки «Восток», уточнили в военном ведомстве.

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Ранее российские войска освободили населённый пункт Тимошевка в Запорожской области. Село перешло под контроль подразделений группировки «Восток», продолживших продвижение в глубину обороны ВСУ. До этого военнослужащие той же группировки заняли Омельник и Никольское.

Больше новостей о ходе специальной военной операции, продвижении российских войск и ситуации на линии боевого соприкосновения — в разделе «СВО» на Life.ru.

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Юрий Лысенко
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