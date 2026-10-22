Армия России освободила Мировку в Запорожской области
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Подразделения ВС РФ освободили населённый пункт Мировка в Запорожской области. Об этом уведомили в Минобороны России.
В выполнении боевой задачи отличились бойцы группировки «Восток», уточнили в военном ведомстве.
Ранее российские войска освободили населённый пункт Тимошевка в Запорожской области. Село перешло под контроль подразделений группировки «Восток», продолживших продвижение в глубину обороны ВСУ. До этого военнослужащие той же группировки заняли Омельник и Никольское.
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