Новости СВО: Освобождены Червоный Яр и Юльевка, на Сумщине разгромлена 104-я бригада ТрО, переговоры Путина и Уиткоффа Оглавление Сумская область 22 октября: ликвидировано командование 104-й ОБр ТРО Запорожская область 22 октября: Червоный Яр и Юльевка под контролем России ДНР 22 октября: Армия России перешла в наступление у Красного Лимана Карта СВО на 22 октября 2026 года Переговоры Путина и Уиткоффа: СВО может закончиться в декабре ВС РФ продвинулись в Запорожской области, командиры Теробороны уничтожены в Сумской области, СВО может завершиться в декабре, Зеленский готов уступить территорию России — дайджест на 22 октября 2026 года Армия России после атак ВСУ и НГУ перешла в наступление на севере ДНР. Обложка © РИА Новости / Алексей Майшев

Сумская область 22 октября: ликвидировано командование 104-й ОБр ТРО

Армия России наступает в Сумской области у Хотени и Великой Рыбицы. Группировка «Север», продвигаясь у Коренька и Турьи, создаёт буферную зону на границе с Белгородской, Брянской и Курской областями.

Суточные потери украинских подразделений – свыше 130 человек. Уничтожены танк Т-72, станции РЭБ «Дамба», автомобили, БПЛА и НРТК. Вблизи села Вольная Слобода разбит командный пункт 104-й бригады Территориальной обороны.

— Дрон-разведчик зафиксировал большое количество личного состава противника, направляющегося в одно из зданий. После чего по цели отработали из тяжёлой РСЗО «Торнадо-С», — рассказали в «Севере».

Запорожская область 22 октября: Червоный Яр и Юльевка под контролем России

В Запорожской области ВС РФ освободили Юльевку и Червоный Яр. Группировка «Восток» в боях за последний населённый пункт разгромила 225-й штурмовой полк ВСУ.

— Благодаря комплексной и слаженной боевой работе наших войск беспилотных систем, артиллерии и личному мужеству воины-дальневосточники продолжают вклиниваться в оборону противника и расширяют зону контроля в Запорожской области, — пишет канал «Воин DV».

Группировка «Днепр» заняла Юльевку. Военный корреспондент Александр Коц отмечает, что отсюда 15 километров до Запорожья.

— Одновременно наступление на город идёт западнее — со стороны ранее освобождённой Малокатериновки. Штурм облцентра в ближайшей перспективе маловероятен. Скорее всего, группировка «Днепр» будет отрезать его от Орехова ударами по трассе Т0803, — предположил Коц.

ВКС России уничтожили пункт временной дислокации 56-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ. Видео © Telegram / Минобороны России

ДНР 22 октября: Армия России перешла в наступление у Красного Лимана

ВС РФ развивают успех возле Доброполья. «WarGonzo» сообщает о боях за Белозёрское. В этот же момент российские войска расширяют зону контроля у Алексеево-Дружковки.

На севере ДНР Армия России отбила атаки ВСУ и Нацгвардии Украины у Красного Лимана. Здесь украинские подразделения проводили операцию «Вивальди». Российские 20-я и 25-я армии сами уже перешли в наступление.

— Благодаря тому, что наши 20-я и 25-я армии приняли на себя этот удар, в том числе и поэтому, нашим парням с правого и левого флангов было чуть-чуть полегче и там были за это время продвижения, — рассказал военкор Павел Кукушкин.

Карта СВО на 22 октября 2026 года

ВС РФ продвигаются к Запорожью. Фото © divgen.ru

Переговоры Путина и Уиткоффа: СВО может закончиться в декабре

Президент России Владимир Путин в Санкт-Петербурге встретился со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом. Ранее представитель Дональда Трампа провёл переговоры с Владимиром Зеленскими.

Владимир Путин заявил, что готов провести трёхстороннюю встречу. По словам помощника российского лидера Юрия Ушаков, она может пройти в Абу-Дуби.

— Такая была договоренность, что где-то, наверное, в середине ноября, в десятых числах ноября, — заявил Ушаков.

По информации The Atlantic, специальная военная операция может завершиться уже в декабре. Дональд Трамп рассчитывает, что конфликтующие стороны подпишут мирный договор при его участии.

— По словам советников, президент представляет, как он стоит между Путиным и Зеленским в момент подписания ими мирного соглашения, даже если для этого ему придется применить давление на Украину. Это историческое событие, если оно состоится, пройдет на одном из объектов, принадлежащих самому Трампу, — говорится в публикации американского издания.

Такую идею поддерживают и в команде Трампа. Некоторые считают, что Украина превратилась в «коррумпированную провинцию, лишённую автономии». Примечательно, что и Владимир Зеленский заявил о готовности подписать мирное соглашение, предусматривающее потерю территорий.

Авторы Даниил Черных