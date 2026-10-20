Российские военнослужащие освободили населённый пункт Тимошевка в Запорожской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

«Подразделения группировки войск »Восток« продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населённый пункт Тимошевка Запорожской области», — говорится в сообщении российского оборонного ведомства.

Ранее Life.ru сообщал об освобождении населённого пункта Омельник в Запорожской области. По информации Минобороны России, его заняли военнослужащие группировки войск «Восток». До этого, 12 октября, ведомство объявило о переходе под российский контроль Никольского.

Незадолго до этого начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил Владимиру Путину о продвижении российских войск в Запорожской области. Как писал Life.ru, с начала сентября группировка «Восток» освободила десять населённых пунктов и заняла более 180 квадратных километров территории. Среди перешедших под контроль ВС РФ сёл Герасимов назвал Самойловку, Голубково и Никольское. Также он сообщил о продолжающихся боях за Орехов.