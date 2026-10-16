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Опубликовано 16 октября, 18:50

«Восток» с начала сентября освободил 10 населённых пунктов в Запорожской области

Обложка © ТАСС / Александр Полегенько

Обложка © ТАСС / Александр Полегенько

Российские военные освободили десять населённых пунктов с начала сентября в Запорожской области. Об этом начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил президенту страны Владимиру Путину.

«Войска группировки «Восток», наступая в восточной части Запорожской области, с начала сентября освободили более 180 квадратных километров территории и 10 населённых пунктов, в том числе в октябре под российский контроль перешли Самойловка, Голубово и Никольское», — заявил Герасимов.

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Сейчас российские подразделения ведут бои за город Орехов в Запорожской области, добавил Герасимов. По его словам, соединения группировки войск «Днепр» продолжают наступательные действия в направлении города. Герасимов также сообщил о переходе под российский контроль населённых пунктов Новопавловка и Новоандреевка.

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Татьяна Миссуми
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