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Опубликовано 2 октября, 21:10

Путин положительно оценил результаты учений «Центр-2026»

Обложка © kremlin

Обложка © kremlin

Президент России Владимир Путин положительно оценил результаты стратегических учений «Центр-2026». Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков РИА «Новости».

На вопрос журналистов, как российский лидер воспринял итоги манёвров, представитель Кремля ответил одним словом: «Положительно».

В пятницу, 2 октября, Путин посетил полигон «Чебаркульский» в Челябинской области. Он наблюдал за этапом учений «Центр-2026» и проходившими параллельно манёврами ОДКБ «Взаимодействие-2026», после чего пообщался с военными атташе разных стран.

В пункте наблюдения президента сопровождали министр обороны РФ Андрей Белоусов, полпред главы государства в УрФО Артём Жога и губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

Там также находились заместители министра обороны Юнус-Бек Евкуров и Александр Санчик, главнокомандующий Сухопутными войсками Андрей Мордвичев и первый зампред коллегии Военно-промышленной комиссии Василий Тонкошкуров. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов на учениях не присутствовал, уточнил Песков.

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В «Центре-2026» задействовали свыше 47 тысяч военных на 11 полигонах и в акватории Каспийского моря. Манёвры проходят с 28 сентября по 3 октября. Их участники отрабатывают отражение агрессии на Центрально-Азиатском направлении и обеспечение безопасности в Каспийской морской зоне.

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Николь Вербер
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