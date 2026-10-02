Путин: Учения «Центр-2026» проводятся в соответствии с планом подготовки войск

В стратегических командно-штабных учениях «Центр-2026» задействованы свыше 47 тысяч военнослужащих, которые выполняют задачи на 11 полигонах и в акватории Каспийского моря. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время посещения полигона Чебаркульский в Челябинской области.

«В соответствии с планом подготовки Вооружённых сил проводится стратегическое командно-штабное учение «Центр-2026», — сказал глава государства.

Путин уточнил, что манёвры сопряжены с командно-штабным учением «Взаимодействие-2026», которое проходит в рамках ОДКБ. На Чебаркульском полигоне также проводятся специальные учения «Поиск-2026» и «Эшелон-2026».

Учения «Центр-2026» стартовали 28 сентября и продлятся до 3 октября. Их участники отрабатывают действия группировок войск при отражении агрессии на Центрально-Азиатском стратегическом направлении и обеспечении военной безопасности в Каспийской морской зоне.

На Чебаркульском полигоне уже прошёл один из эпизодов учений: расчёты «Искандер-М» и «Торнадо-С» одновременно нанесли групповой ракетный удар по целям условного противника. Разведку и корректировку огня обеспечивали беспилотники «Орлан-30».

Ранее Life.ru писал, что в Челябинской области стартовали три совместных учения сил ОДКБ с участием военных России, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Таджикистана. Их сценарии посвящены локализации приграничного конфликта, разведке и материально-техническому обеспечению войск.