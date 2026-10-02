ЛМУР спустили с неба на землю: Новый ракетный комплекс применили на «Центре-2026»

На полигоне Чебаркульский в ходе стратегических командно-штабных учений «Центр-2026» применили новый наземный ракетный комплекс «Изделие 347» с доработанной лёгкой многоцелевой управляемой ракетой. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

По данным ведомства, комплекс задействовали во время основного этапа учений. Его расчёту поставили задачу поразить позиции артиллерии условного противника, которые до этого обнаружили средствами воздушной разведки.

«Изделие 347» выполнено на автомобильном шасси. Как уточнили в Минобороны, система предназначена для высокоточного поражения как неподвижных, так и движущихся объектов.

Заявленная дальность работы наземного комплекса составляет до 20 километров.

В составе комплекса используется доработанная лёгкая многоцелевая управляемая ракета — ЛМУР. Таким образом, на учениях продемонстрировали вариант применения боеприпаса уже с наземной пусковой установки.

При этом речь идёт именно об учебном применении: пуск проводился на полигоне в рамках «Центра-2026», а целью являлась имитация артиллерийских позиций противника.