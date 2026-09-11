Точно в цель: Ракета Х-39 разнесла секретную базу теробороны ВСУ у границ России

Российские военные уничтожили пункт временной дислокации 119-й отдельной бригады территориальной обороны ВСУ. Удар был нанесен в районе населенного пункта Лесное в Сумской области. Для ликвидации объекта армия России применила новейшее высокоточное вооружение. Позиции противника были успешно ликвидированы легкой многоцелевой управляемой ракетой Х-39.

«Также поражение ПВД 119 обр ТерО в н. п. Лесное Сумской области с помощью легкой многоцелевой управляемой ракеты Х-39», — заявили в Министерстве обороны РФ.

Лёгкая многоцелевая управляемая ракета Х-39 (известная как ЛМУР или «Изделие 305») активно применяется авиацией ВКС РФ в зоне спецоперации для высокоточного поражения объектов, живой силы и бронетехники противника на дистанции до 14,5 километров. Ранее российские истребители Су-34 нанесли удары по пунктам управления дронами ВСУ в Харьковской области ракетой Х-39 и авиабомбами ФАБ-1500.