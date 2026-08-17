Су-34 разнесли ракетами Х-39 и ФАБ-1500 пункты управления БПЛА ВСУ под Харьковом

Российские истребители Су-34 нанесли удары по пунктам управления дронами ВСУ в Харьковской области. В Минобороны сообщили, что цели поразили ракетой Х-39 и авиабомбами ФАБ-1500.

Удары пришлись по двум объектам: в районе Григоровки — по пункту управления БПЛА 3-й механизированной бригады, и в Приколотном — по аналогичной цели 159-й мехбригады. Все объекты были уничтожены. Минобороны опубликовало кадры боевой работы.

«Нанесено поражение с помощью многоцелевой управляемой ракеты. Х-39 по пункту управления БПЛА 3-й отдельной тяжёлой мехбригады ВСУ в районе населённого пункта Григоровка Харьковской области и с помощью 2 ед. ФАБ-1500 с УМПК по пункту управления БПЛА 159-й отдельной мехбригады ВСУ в н. п. Приколотное Харьковской области», — говорится в сообщении.

Ранее военнослужащий с позывным Шах из группировки «Восток» рассказал, как во время боя под Рыбальским в Запорожской области он сбил украинский дрон, бросив в него автомат. По его словам, бойцы, прикрывающие технику, постоянно следят за небом. Когда замечают беспилотник, стараются сбить его из стрелкового оружия. Но в этот раз Шах применил нестандартный способ и попал в цель.