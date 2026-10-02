«Искандер-М» и «Торнадо-С» одновременно ударили по целям на полигоне

Расчёты оперативно-тактических комплексов «Искандер-М» и реактивных систем залпового огня «Торнадо-С» выполнили групповой ракетный удар по целям условного противника в рамках стратегического командно-штабного учения «Центр-2026». Об этом сообщили в Минобороны России.

Учебный эпизод прошёл на полигоне Чебаркульский. По данным ведомства, в нём одновременно задействовали ракетный дивизион «Искандер-М» и реактивный дивизион «Торнадо-С».

Целями стали позиции, имитировавшие оперативно-тактические ракетные комплексы и артиллерию условного противника. В Минобороны заявили, что после группового удара обозначенные объекты были поражены.

Разведку целей перед пусками проводили расчёты беспилотных летательных аппаратов «Орлан-30». Они же обеспечивали автоматизированную корректировку огня во время выполнения учебной задачи.

Полигон Чебаркульский в Челябинской области в эти дни используется сразу для нескольких связанных манёвров. В конце сентября там начались учения Коллективных сил ОДКБ «Взаимодействие-2026», «Поиск-2026» и «Эшелон-2026». Их замыслы увязаны со стратегическим учением российских Вооружённых сил «Центр-2026».

Ранее Life.ru сообщал, что на полигоне Чебаркульский стартовали три совместных учения сил ОДКБ. В манёврах принимают участие воинские контингенты пяти государств организации.