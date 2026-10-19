Армия России освободила населённый пункт Омельник в Запорожской области
Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов
Подразделения группировки войск «Восток» освободили населенный пункт Омельник Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ 19 октября.
Омельник на карте. Фото © Минобороны России
Село Омельник находится в Ореховском районе. По данным на 2015 год, там проживало около 500 человек. Населённый пункт находится на берегу реки Жеребец. Основан в XVIII веке государственными крестьянами — переселенцами из местечка Омельник Полтавской губернии. Через село проходит автодорога Т-0814.
Ранее Life.ru сообщал об освобождении Никольского в Запорожской области. Тогда военкор Александр Коц отмечал, что взятие этого населённого пункта открывает российским войскам путь к Омельнику через Червоный Яр и Свободу. Дальнейшее продвижение по этому направлению позволяет выйти к Преображенке и Орехову — важному узлу обороны ВСУ.