Армия России освободила населённый пункт Омельник в Запорожской области

Подразделения группировки войск «Восток» освободили населенный пункт Омельник Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ 19 октября.

Омельник на карте. Фото © Минобороны России

Село Омельник находится в Ореховском районе. По данным на 2015 год, там проживало около 500 человек. Населённый пункт находится на берегу реки Жеребец. Основан в XVIII веке государственными крестьянами — переселенцами из местечка Омельник Полтавской губернии. Через село проходит автодорога Т-0814.