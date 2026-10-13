Сводка СВО 13 октября: Освобождены Никольское и Лидино, 225-й полк ВСУ разбит в Запорожской области, Украине предложили перемирие на один день Оглавление Сумская область 13 октября: бои у Турьи и Коренька Запорожская область 13 октября: освобождено Никольское ДНР 13 октября: Лидино под контролем ВС РФ Карта СВО на 13 октября 2026 года Украине готовы дать один день на выборы: большого перемирия не будет ВС РФ продвинулись под Добропольем, «Восток» наступает в Запорожской области, Кремль готов прекратить боевые действия на Украине под выборы— дайджест на 13 октября 2026 года. Армия России продвигается на позициях под Запорожьем. Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Сумская область 13 октября: бои у Турьи и Коренька

Группировка «Север» наступает в Сумской области. Бои идут в районе Хотени. На границе с Белгородской и Курской областями российские военные создают буферную зону. ВС РФ продвигаются у сёл Турья и Коренёк.

Украинские войска потеряли на Сумщине за сутки свыше 160 человек. Уничтожены БПЛА, НРТК, автомобили, миномёты, гаубица Д-30. Операторы беспилотников оставили ВСУ без САУ «Гвоздика». Её разбили у села Диброва.

— Первой волной FPV-дронов была снята защита, вторая ударила уже по самой артиллерийской установке. Цель уничтожена. Отработали расчёты центра беспилотных систем «Рубикон» и спецназ группировки «Север», — сообщили в группировке «Север».

Запорожская область 13 октября: освобождено Никольское

Армия России взяла под контроль село Никольское. Подразделения группировки войск «Восток» разбили в этом населённом пункте 225-й штурмовой полк ВСУ.

— В августе, после Новосолошино, выход на юг через Никольское к Омельнику был прогнозом. Теперь первая его точка пройдена. Дальше по Т-0408 — Червоный Яр, Свобода и Омельник в 10 километрах южнее, откуда трасса идёт на Преображенку и Орехов, — пишет военный корреспондент Александр Коц.

Авторы канала «Воин DV» отмечают, что взятие Никольского позволяет создать условия для наступления в западном направлении.

Армия России уничтожила в Запорожской области украинское артиллерийское орудие. Видео © Telegram / Минобороны России

ДНР 13 октября: Лидино под контролем ВС РФ

Бойцы группировки «Центр» освободили в Донецкой Народной Республики село Лидино. Оно находится в 16 километрах от Доброполья. В этом городе российские подразделения продвигаются в нескольких районах и заняли ещё 216 зданий.

— Взятие Лидино укрепило позиции «Центра» и дало возможность для развития наступления вглубь обороны противника в Славянско-краматорской агломерации. Расстояние от Лидино до Дружковки около 25 км, до Краматорска — чуть более 30, — рассказал военный корреспондент Евгений Поддубный.

Армия России сражается в районе Красного Лимана, где подразделения ВСУ и Нацгвардии Украины ведут наступления.

— На Краснолиманском направлении продолжаются ожесточённые бои за Заречное. ВС РФ удерживают позиции вдоль реки Жеребец, — сообщает канал «WarGonzo».

Карта СВО на 13 октября 2026 года

Карта СВО на 13 октября 2026 года. ВС РФ штурмуют Доброполье и расширяют зону контроля у города. Фото © divgen.ru

Украине готовы дать один день на выборы: большого перемирия не будет

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва готова остановить боевые действия для того, чтобы Украина провела президентские выборы.

— Президент говорил об этом уже, но я в данном случае от его имени могу со всей ответственностью сказать, что если там реально в Киеве хотят провести выборы, то президент Российской Федерации, верховный главнокомандующий будет готов дать указание не наносить ударов по Украине в день выборов. Именно в день выборов, — сказал Песков.

В свою очередь Киев просит перемирие на 60 дней. По мнению пресс-секретаря главы российского государства, такой срок нужен не для проведения выборов, а, чтобы «залечить раны и продолжить войну». Аналогичное мнение и в Министерстве иностранных дел Российской Федерации.

— Я не думаю, что передышку он заслужил. Не думаю, что мы в очередной раз будем покупаться на заверения и обещания. Президент об этом очень чётко сказал. Мы продолжаем достигать целей специальной военной операции. Они прекрасно всем известны. Мы их никогда не меняли, в отличие от зигзагов и виляний Зеленского и его европейских хозяев, — напомнил позицию России глава МИД Сергей Лавров.

Авторы Даниил Черных