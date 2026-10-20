ВС РФ лишили ВСУ около 200 пунктов управления дронами в боях за Доброполье

Российские военные уничтожили около 200 пунктов управления беспилотниками Вооружённых сил Украины (ВСУ) во время боёв за Доброполье в Донецкой Народной Республике. Удары наносили подразделения 61-й и 177-й бригад морской пехоты группировки войск «Центр». Об этом сообщили в Минобороны России.

«Мы работаем с начальником артиллерии онлайн. То есть сразу обнаружение, доводим координаты, наносим огневое поражение совместно при помощи артиллерийских орудий и ударных расчётов БПЛА», — рассказал начальник службы беспилотных систем 177-го полка морской пехоты с позывным Сапсан.

По данным оборонного ведомства, артиллеристы и операторы беспилотников также поразили более 20 складов боеприпасов и крупных хранилищ продовольствия. Кроме того, российские подразделения уничтожили около 150 мест временного размещения и укрытий украинских военнослужащих.

В Минобороны утверждают, что удары по пунктам управления и расчётам БПЛА позволили российским войскам получить преимущество на малых высотах. Это помогло обеспечить прикрытие штурмовых подразделений и подготовить участки местности для дальнейшего продвижения пехоты.

Начальник службы беспилотных систем 61-й бригады морской пехоты с позывным Бабай пояснил, что российские подразделения сначала выводили из строя технику противника, а затем поражали операторов беспилотников. По его словам, такая последовательность действий позволила ограничить активность украинских дронов в районе боевых действий и снизить сопротивление при продвижении штурмовых групп.

Ранее Минобороны России опубликовало видеозапись из Доброполья после сообщения о переходе города под контроль ВС РФ. На кадрах показали украинские укрепления, оборонительные сооружения и повреждённые в ходе боёв здания. Президент РФ Владимир Путин назвал установление контроля над населённым пунктом успехом Армии России. По его оценке, продвижение на этом направлении открывает путь к административным границам ДНР. До этого российское командование неоднократно сообщало о боях в городской застройке и занятии отдельных кварталов. Так, 15 октября Минобороны заявило, что подразделения группировки «Центр» за сутки заняли 31 здание в Доброполье. Штурмовые отряды 51-й армии вели бои на северо-западе города, а морская пехота наступала с западного направления.