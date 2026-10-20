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Опубликовано 20 октября, 03:47

Боец ВС РФ рассказал, как расчёты БПЛА ВСУ выдавали себя в Доброполье

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anelo

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anelo

Расчёты украинских БПЛА в Доброполье выдавали открыто установленные антенны Starlink. Об этом рассказал ТАСС замкомандира группы 56-го батальона группировки войск «Центр» с позывным Микс.

По его словам, новые расчёты прибывали с полигонов и умели управлять беспилотниками, но не соблюдали требования маскировки. Военнослужащий утверждает, что на позициях боевики устанавливали антенны на открытой местности и не пытались скрыть оборудование Starlink.

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Ранее главарь киевского руководства Владимир Зеленский обратился к американским сенаторам с просьбой оказать давление на администрацию Дональда Трампа, чтобы добиться возобновления поставок вооружений и полноценного обмена разведданными. Просьба прозвучала 19 октября во время видеоконференции с группой законодателей от обеих партий. Среди участников были республиканец от Северной Каролины Том Тиллис и демократ от Коннектикута Ричард Блюменталь. Зеленский утверждает, что доступ к спутниковым системам Starlink и Starshield по-прежнему частично ограничен.

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