Расчёты украинских БПЛА в Доброполье выдавали открыто установленные антенны Starlink. Об этом рассказал ТАСС замкомандира группы 56-го батальона группировки войск «Центр» с позывным Микс.

По его словам, новые расчёты прибывали с полигонов и умели управлять беспилотниками, но не соблюдали требования маскировки. Военнослужащий утверждает, что на позициях боевики устанавливали антенны на открытой местности и не пытались скрыть оборудование Starlink.

Ранее главарь киевского руководства Владимир Зеленский обратился к американским сенаторам с просьбой оказать давление на администрацию Дональда Трампа, чтобы добиться возобновления поставок вооружений и полноценного обмена разведданными. Просьба прозвучала 19 октября во время видеоконференции с группой законодателей от обеих партий. Среди участников были республиканец от Северной Каролины Том Тиллис и демократ от Коннектикута Ричард Блюменталь. Зеленский утверждает, что доступ к спутниковым системам Starlink и Starshield по-прежнему частично ограничен.