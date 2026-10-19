Польский завод Cersanit полностью остановил работу на Украине после взрывов

Польский производитель керамики и сантехники Cersanit полностью остановил завод в городе Звягеле Житомирской области Украины. Предприятие вновь получило серьёзные повреждения после взрывов, сообщил глава компании Збислав Адам Кровяк изданию Forbes Ukraine.

Последний инцидент произошёл в ночь на 16 октября. По словам руководителя Cersanit, пострадало само здание завода, а также важнейшее оборудование производственной линии. В нынешних условиях возобновить выпуск продукции невозможно.

Для предприятия это уже второй подобный случай за последние несколько недель. Впервые повреждения там зафиксировали после взрывов 12 сентября. Тогда руководство оценивало возможный простой минимум в шесть месяцев.

Сентябрьские разрушения затронули ключевые участки производства керамической плитки. Теперь после повторного происшествия предприятие оказалось полностью остановлено.

Cersanit — польская компания, специализирующаяся на производстве керамической плитки, сантехники и оборудования для ванных комнат. Завод в Житомирской области работает с 2007 года и выпускает продукцию под брендами Cersanit и Opoczno.

Ранее Life.ru сообщал об остановке немецкого завода Kromberg & Schubert в Луцке. Предприятие, выпускавшее электрические кабельные системы для автомобилей Audi, BMW, Mercedes-Benz и других марок, приостановило работу после ударов по производственной площадке.