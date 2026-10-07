Третий удар за полгода: Комбинат под Киевом объявил об остановке производства

Киевский картонно-бумажный комбинат в Обухове приостановил выпуск продукции после ночного удара. О заявлении предприятия сообщает «Страна.Ua».

По сведениям, приведённым в публикации, это уже третий подобный случай за последние полгода. Сроки возобновления работы в сообщении не указаны.

Российская сторона связывает эту площадку с выпуском вооружения. В Минобороны РФ заявили, что на базе комбината организовали производство и хранение крылатых ракет FP-5 «Фламинго», а также комплектующих к ним.

«Фламинго» — разработка украинской компании Fire Point, которая также выпускает ударные беспилотники. Как ранее рассказывал Life.ru, производитель заявляет для этой крылатой ракеты наземного запуска дальность до 3000 километров. Компания работает и над собственным двигателем, рассчитывая увеличить объёмы выпуска.