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Опубликовано 7 октября, 17:01

Третий удар за полгода: Комбинат под Киевом объявил об остановке производства

Комбинат в Обухове сообщил об остановке производства после ночного удара

Изображение сгенерировано с помощью ChatGPT (OpenAI) по запросу редакции Life.ru.

Изображение сгенерировано с помощью ChatGPT (OpenAI) по запросу редакции Life.ru.

Киевский картонно-бумажный комбинат в Обухове приостановил выпуск продукции после ночного удара. О заявлении предприятия сообщает «Страна.Ua».

По сведениям, приведённым в публикации, это уже третий подобный случай за последние полгода. Сроки возобновления работы в сообщении не указаны.

Российская сторона связывает эту площадку с выпуском вооружения. В Минобороны РФ заявили, что на базе комбината организовали производство и хранение крылатых ракет FP-5 «Фламинго», а также комплектующих к ним.

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«Фламинго» — разработка украинской компании Fire Point, которая также выпускает ударные беспилотники. Как ранее рассказывал Life.ru, производитель заявляет для этой крылатой ракеты наземного запуска дальность до 3000 километров. Компания работает и над собственным двигателем, рассчитывая увеличить объёмы выпуска.

Больше новостей о ходе специальной военной операции и ситуации в зоне боевых действий — в разделе «СВО» на Life.ru.

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Полина Никифорова
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