Третий удар за полгода: Комбинат под Киевом объявил об остановке производства
Комбинат в Обухове сообщил об остановке производства после ночного удара
Изображение сгенерировано с помощью ChatGPT (OpenAI) по запросу редакции Life.ru.
Киевский картонно-бумажный комбинат в Обухове приостановил выпуск продукции после ночного удара. О заявлении предприятия сообщает «Страна.Ua».
По сведениям, приведённым в публикации, это уже третий подобный случай за последние полгода. Сроки возобновления работы в сообщении не указаны.
Российская сторона связывает эту площадку с выпуском вооружения. В Минобороны РФ заявили, что на базе комбината организовали производство и хранение крылатых ракет FP-5 «Фламинго», а также комплектующих к ним.
«Фламинго» — разработка украинской компании Fire Point, которая также выпускает ударные беспилотники. Как ранее рассказывал Life.ru, производитель заявляет для этой крылатой ракеты наземного запуска дальность до 3000 километров. Компания работает и над собственным двигателем, рассчитывая увеличить объёмы выпуска.
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