BMW и Mercedes без запчастей: В Луцке остановился немецкий автозавод

Немецкое предприятие Kromberg & Schubert в украинском Луцке приостановило работу после российских ударов. Завод выпускал электрические кабельные системы для автомобилей европейских марок, включая Audi, BMW, Mercedes-Benz, Skoda и Porsche.

Предприятие специализируется на изготовлении бортовых электросетей — комплектов проводов и соединений, которые обеспечивают работу электронного оборудования автомобиля. Такие компоненты используются при сборке машин на заводах крупных автоконцернов.

Ранее Life.ru рассказывал о пожаре на другом заводе Kromberg & Schubert — в Житомире. 22 сентября предприятие, выпускающее автомобильные электросистемы для европейских производителей, вновь оказалось в зоне удара. Над промышленной площадкой поднялся густой дым.