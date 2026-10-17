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Опубликовано 17 октября, 15:00

BMW и Mercedes без запчастей: В Луцке остановился немецкий автозавод

В Луцке после ударов остановился немецкий автозавод Kromberg & Schubert

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Немецкое предприятие Kromberg & Schubert в украинском Луцке приостановило работу после российских ударов. Завод выпускал электрические кабельные системы для автомобилей европейских марок, включая Audi, BMW, Mercedes-Benz, Skoda и Porsche.

Предприятие специализируется на изготовлении бортовых электросетей — комплектов проводов и соединений, которые обеспечивают работу электронного оборудования автомобиля. Такие компоненты используются при сборке машин на заводах крупных автоконцернов.

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Ранее Life.ru рассказывал о пожаре на другом заводе Kromberg & Schubert — в Житомире. 22 сентября предприятие, выпускающее автомобильные электросистемы для европейских производителей, вновь оказалось в зоне удара. Над промышленной площадкой поднялся густой дым.

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Александра Мышляева
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