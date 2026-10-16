Луцк на западе Украины останется без света минимум на сутки

Украинский Луцк останется без электроснабжения как минимум ещё на 24 часа. Об этом сообщил в соцсети секретарь городского совета Андрей Разумовский.

«Будем надеяться, что в ближайшее время свет восстановят. Но я думаю, что нужно готовиться [к отсутствию электроснабжения] ещё как минимум 24 часа», — заявил чиновник.

По словам Разумовского, сейчас электричества нет во всём городе. Также возникли перебои с водоснабжением: вода подаётся со сниженным давлением. Из-за этого, уточнил секретарь горсовета, вода не будет поступать на этажи выше второго. Ранее, утром 16 октября, он сообщил об отключении электричества в Луцке.

Ранее украинский телеграм-канал InsiderUA сообщил, что западные регионы Украины подверглись массированной атаке беспилотников. В Луцке пропало электричество и остановился общественный электротранспорт, а в Хмельницкой области сообщается о попадании по нефтебазе.