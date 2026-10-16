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Опубликовано 16 октября, 11:30

Главное — урвать воду: На видео сняли ажиотаж в супермаркетах обесточенного Луцка

Жители Луцка массово бросились покупать воду, в супермаркетах огромные очереди

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT

Жители украинского Луцка начали массово закупать питьевую воду после отключения электричества в городе. В местных магазинах образовались очереди из желающих сделать запасы. Об этом сообщает местное издание «Лучик сообщает».

Люди закупаются водой в Луцке. Видео © Telegram / Лучик сообщает

На видео покупатели выстроились за водой в одной из торговых точек. Кадры показывают, как горожане пытаются обеспечить себя необходимыми запасами на фоне проблем с энергоснабжением.

Ранее журналисты этого же издания сообщили, что Луцк, расположенный в Волынской области на западе Украины, остался без света. Сведения о сроках восстановления электричества в публикации не приводятся.

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Накануне Life.ru сообщал о масштабном отключении электричества в Луцке после серии взрывов. Тогда местные СМИ также писали о перебоях с водоснабжением и неоднократных воздушных тревогах из-за приближения беспилотников. Об опасности жителей предупреждали представители городской администрации.

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Владимир Озеров
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