Главное — урвать воду: На видео сняли ажиотаж в супермаркетах обесточенного Луцка
Жители Луцка массово бросились покупать воду, в супермаркетах огромные очереди
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT
Жители украинского Луцка начали массово закупать питьевую воду после отключения электричества в городе. В местных магазинах образовались очереди из желающих сделать запасы. Об этом сообщает местное издание «Лучик сообщает».
Люди закупаются водой в Луцке. Видео © Telegram / Лучик сообщает
На видео покупатели выстроились за водой в одной из торговых точек. Кадры показывают, как горожане пытаются обеспечить себя необходимыми запасами на фоне проблем с энергоснабжением.
Ранее журналисты этого же издания сообщили, что Луцк, расположенный в Волынской области на западе Украины, остался без света. Сведения о сроках восстановления электричества в публикации не приводятся.
Накануне Life.ru сообщал о масштабном отключении электричества в Луцке после серии взрывов. Тогда местные СМИ также писали о перебоях с водоснабжением и неоднократных воздушных тревогах из-за приближения беспилотников. Об опасности жителей предупреждали представители городской администрации.
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