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Опубликовано 15 октября, 21:09

Украинский Луцк погрузился во тьму после серии взрывов

Обложка © Telegram/ Заход Головне

Обложка © Telegram/ Заход Головне

В украинском Луцке Волынской области после серии взрывов сообщают о масштабных отключениях электричества. Короме того, сообщают о перебоях с водой. Город в последние дни неоднократно подвергался атакам беспилотников.

В Луцке прогремели взрывы на фоне сообщений о масштабном блэкауте. Видео © Telegram/ Заход Головне

По информации местных СМИ, воздушную тревогу объявляли несколько раз из-за приближения реактивных беспилотников. Об угрозе жителей предупреждал секретарь Луцкого городского совета Андрей Разумовский.

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Отключения электричества ранее фиксировали и в других украинских городах. Как писал Life.ru, после комбинированной атаки в Киеве возникли перебои с энергоснабжением. По предварительным сообщениям, повреждения могли получить объекты энергетической инфраструктуры столицы и области.

Последние новости о ситуации в украинской армии и ходе специальной военной операции — в разделе СВО на Life.ru.

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Полина Никифорова
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