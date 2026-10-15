Украинский Луцк погрузился во тьму после серии взрывов

В украинском Луцке Волынской области после серии взрывов сообщают о масштабных отключениях электричества. Короме того, сообщают о перебоях с водой. Город в последние дни неоднократно подвергался атакам беспилотников.

В Луцке прогремели взрывы на фоне сообщений о масштабном блэкауте. Видео © Telegram/ Заход Головне

По информации местных СМИ, воздушную тревогу объявляли несколько раз из-за приближения реактивных беспилотников. Об угрозе жителей предупреждал секретарь Луцкого городского совета Андрей Разумовский.

Отключения электричества ранее фиксировали и в других украинских городах. Как писал Life.ru, после комбинированной атаки в Киеве возникли перебои с энергоснабжением. По предварительным сообщениям, повреждения могли получить объекты энергетической инфраструктуры столицы и области.