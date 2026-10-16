Киев без защиты? В США заявили, что ракет для Patriot осталось не больше 10

Украина практически исчерпала запасы ракет-перехватчиков для американских зенитных комплексов Patriot. На фоне российских ударов в Киеве усиливаются опасения, что администрация президента США Дональда Трампа отказывается от дальнейшей поддержки страны. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на осведомлённые источники.

«По состоянию на 7 октября оставалось всего 10 ракет; они были израсходованы во время атак», — рассказал украинский чиновник.

По его словам, теперь в распоряжении ВСУ находится лишь несколько таких боеприпасов. Другой собеседник издания утверждает, что перехватчиков не осталось вовсе. Он охарактеризовал положение украинской противовоздушной обороны как критическое. Ранее о серьёзной нехватке вооружения сообщал и телеканал CNN.

Дополнительные сложности связаны с нерегулярным поступлением американской военной помощи. Украинский представитель пожаловался, что с мая поставки по программе PURL, предусматривающей закупку оружия США за европейские средства, идут с перебоями. При этом гарантировать прибытие очередной партии, по его утверждению, никто не может.

В НАТО, однако, опровергают сведения о прекращении снабжения. Высокопоставленный представитель альянса заверил, что механизм PURL продолжает действовать, а передача зенитных боеприпасов, включая ракеты Patriot, не остановлена.

Ранее Life.ru сообщал, что США не включили ракеты Patriot в новый пакет военной помощи Украине. Вашингтон планировал выделить почти $400 миллионов на вооружение и оборудование, однако необходимых Киеву перехватчиков в списке не оказалось. Одной из причин называлось истощение мировых запасов из-за продолжающихся военных конфликтов.