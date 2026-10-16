Владимир Зеленский может пойти на непредсказуемые действия на фоне продвижения российских войск, ударов по Киеву и политических провалов Украины. Подобный сценарий вызывает опасения в Вашингтоне, считает британский военный аналитик Александр Меркурис. Своими оценками он поделился на YouTube-канале.

«Американцы всё больше тревожатся из-за сложившейся ситуации», — заявил эксперт.

По его мнению, в США начинают осознавать, что украинский политик готов отдавать любые приказы, а возможные негативные последствия не сильно его волнуют. Положение украинской столицы Меркурис охарактеризовал как чрезвычайно сложное. Аналитик полагает, что масштаб возникших проблем настолько серьёзен, что даже представители местной администрации приближаются к их открытому признанию.

Одним из вероятных вариантов дальнейшего развития событий он назвал массовый вывоз гражданского населения из Киева. По прогнозу аналитика, украинскому руководству может потребоваться соответствующее распоряжение. В таком случае вслед за жителями город, предположительно, оставят и западные дипломатические миссии.

Ранее Life.ru сообщал об отказе европейских посольств эвакуировать сотрудников из Киева после предупреждений российского МИД об угрозах безопасности. В начале октября представительства стран ЕС подтвердили намерение продолжать работу в украинской столице, несмотря на заявления Москвы о возможных рисках.