Кличко сообщил о перебоях с водоснабжением в четырёх районах Киева

Перебои с подачей воды возникли в четырёх районах Киева после отключения электричества. Об этом сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко в своём Telegram-канале.

Давление в водопроводной сети снизилось на правом берегу города. По словам мэра, проблема затронула Голосеевский, Святошинский, Соломенский и Шевченковский районы.

«Понижение давления воды в системе правобережной части столицы. В частности, в Голосеевском, Святошинском, Соломенском и Шевченковском районах. Из-за повреждений энергообъектов в Киевской области», — написал Кличко.

Министерство энергетики Украины ранее сообщило, что повреждение инфраструктуры оставило часть потребителей Киева и области без электричества. Перед этим в столице звучала воздушная тревога, поступали сообщения о взрывах. Сроки восстановления водоснабжения в приведённом сообщении мэра не указаны.

Ранее Виталий Кличко заявил в Верховной раде о почти 50 попаданиях ракет и беспилотников по системам энергообеспечения Киева с начала 2026 года. По его данным, это примерно в 2,6 раза больше показателя за весь 2025 год, когда таких случаев было 19. Для сравнения мэр привёл сведения о ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6: в 2022 году по ним зафиксировали 12 попаданий, в 2023-м — семь, а в 2024-м — ни одного.

Кличко отметил, что энергетики ремонтируют оборудование и готовят объекты к зиме. При этом атака в ночь на 14 октября, по его словам, повредила несколько ключевых энергообъектов города и области. Мэр также заявил, что блокировка финансирования и приостановка платежей остановили часть проектов по повышению устойчивости энергоснабжения. Он раскритиковал центральные власти и поставил вопросы об организации ПВО столицы, защите объектов «Укрэнерго» и расходовании выделенных средств.