50 точных попаданий за год: Кличко в Раде рассказал об успехах Армии России

Число попаданий ракет и беспилотников по объектам энергоснабжения Киева в 2026 году выросло примерно в 2,6 раза по сравнению с прошлым годом. Об этом мэр украинской столицы Виталий Кличко заявил, выступая в Верховной раде. По его словам, за неполный год таких случаев было уже почти 50.

«В 2022 году по объектам ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 прилетело 12 ракет и БПЛА. В 2023-м — семь, в 2024-м — ноль, в 2025-м — 19. В этом году уже почти 50 попаданий ракет и БПЛА в наши системы энергообеспечения», — заявил Кличко.

Мэр отметил, что энергетики после повреждений восстанавливают оборудование и готовят объекты к зиме. Однако после ночной атаки 14 октября ситуация вновь осложнилась: по его словам, повреждения получили несколько ключевых энергообъектов Киева и области.

Кличко одновременно раскритиковал центральные власти Украины из-за ситуации с защитой инфраструктуры. Он заявил, что часть проектов по повышению энергоустойчивости заморожена из-за блокировки средств и приостановки платежей.

«Можно даже третью мировую войну свалить на Кличко, но вопрос не только у меня, у каждого из вас такой вопрос: где противовоздушная оборона столицы Украины, где защита объектов «Укрэнерго», где миллиарды, которые были выделены на это?» — сказал мэр.

В ночь на 14 октября под удар попали энергетические объекты Киева и области, после чего в нескольких районах столицы начались аварийные отключения электричества. Как писал Life.ru, украинский премьер Сергей Корецкий заявил о попаданиях по всем трём киевским теплоэлектроцентралям. Ранее Кличко сообщал о переходе Киева в режим «выживания» перед зимой.